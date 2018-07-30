Filistin'in 'Cesur Kızı' Tamimi'den İsrail İşgaline Karşı Eğitimle Direniş Çağrısı

Filistin'in 'Cesur Kızı' Tamimi'den İsrail İşgaline Karşı Eğitimle Direniş Çağrısı

Filistinlilerin, İsrail işgaline karşı mücadelesinde sembol isimlerden biri haline gelen 17 yaşındaki Ahed Tamimi, özgürlüğüne kavuşmasının ardından yaptığı açıklamada, Filistinli gençlere 'mücadelenizi eğitimle verin' mesajı gönderdi.

Filistinlilerin, İsrail işgaline karşı mücadelesinde sembol isimlerden biri haline gelen 17 yaşındaki Ahed Tamimi, özgürlüğüne kavuşmasının ardından yaptığı açıklamada, Filistinli gençlere 'mücadelenizi eğitimle verin' mesajı gönderdi

Kaynak: Euronews.com

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