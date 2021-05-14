Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

Göstericilerin sloganlar atması Gruptan detaylar Yürüyüşten görüntüler BERLİN -Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistinliler, İsrail'in Mescidi Aksa'ya ve Gazze'ye saldırılarını düzenlenen gösteri ile protesto etti.