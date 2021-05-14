Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
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Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Göstericilerin sloganlar atması Gruptan detaylar Yürüyüşten görüntüler BERLİN -Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistinliler, İsrail'in Mescidi Aksa'ya ve Gazze'ye saldırılarını düzenlenen gösteri ile protesto etti.

Göstericilerin sloganlar atması

Gruptan detaylar

Yürüyüşten görüntüler BERLİN -Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistinliler, İsrail'in Mescidi Aksa'ya ve Gazze'ye saldırılarını düzenlenen gösteri ile protesto etti.

Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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