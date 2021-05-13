Filistin'e destek amacıyla Gaziantep Kalesi'nde ışık gösterisi yapıldı
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Filistin'e destek amacıyla Gaziantep Kalesi'nde ışık gösterisi yapıldı

Filistin'e destek amacıyla Gaziantep Kalesi'nde ışık gösterisi yapıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Kültür Sanat

İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla tarihi Gaziantep Kalesi'nde ışık gösterisi düzenlendi.

İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla tarihi Gaziantep Kalesi'nde ışık gösterisi düzenlendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, tarihi kalenin burçlarına müzik eşliğinde Filistin bayrağı, Türk bayrağı, "Kalbimiz Kudüs'le" yazısı ve "#AntepKudüsle" hashtagi yansıtıldı.

Evlerinde bulunan kent sakinleri ise ışık gösterisinin fotoğrafını çekerek Filistin'e destek sloganları attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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