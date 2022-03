Filistin'deki Yahudi yerleşimlerinde ürün satmayan ABD dondurma şirketine dava

NEW ABD'nin ünlü dondurma şirketi Ben&Jerry's, İsrail'in gayrimeşru yerleşim politikasını boykot etmek amacıyla Filistin'in işgal altındaki bölgelerde ürün satışını durdurması üzerine İsrailli ortağı tarafından mahkemeye verildi.

Ben&Jerry's'in 34 yıllık İsrailli ortağı American Quality Products firması, dondurma şirketinin boykot kararı nedeniyle lisans anlaşmasını iptal etmek istemesinin "yasa dışı" olduğunu savunarak, New Jersey Federal mahkemesine dava açtı.

Mahkeme dilekçesinde, Ben&Jerry's'in ana şirketi Unilever'in boykot kararı sonrası lisansını iptal etmek istemesi "yanlış yönlendirilmiş, yasa dışı ve ahlaksız" olarak nitelenerek, anlaşmanın sona ermesi halinde İsrailli şirketin "onarılamaz zarara" uğrayacağı öne sürüldü.

ABD'li dondurma şirketinin, işgal altındaki Filistin topraklarında ürün satmama kararı

ABD'li dondurma şirketi Ben&Jerry's, 20 Temmuz 2021'de İsrail'in işgal edip Yahudi yerleşimleri inşa ettiği Filistin topraklarında dondurma satmayacağını duyurmuştu.

Unilever üst yöneticisi Alan Jope, kararın, İsrail ile iş ilişkisinin kesilmesini değil ülkenin "yasa dışı olarak işgal ettiğine inandıkları" bölgelerdeki operasyonların sadece küçük bir iptalini kapsadığını açıklamıştı.

Ben&Jerry's şirketinin bu kararına, İsrail yönetiminde en üst düzeyde tepki gelirken, İsrail'in ABD ve Birleşmiş Milletler (BM) büyükelçileri de ABD'deki 35 eyalete mektup göndererek "boykot karşıtı yasa" kapsamında Unilever'in cezalandırılması çağrısında bulunmuştu.

New York Emeklilik Fonu, 30 Ekim 2021'de Ben&Jerry's'in kararından dolayı ana şirketi Unilever'e ait 111 milyon dolarlık hissesini elden çıkaracağını açıklamıştı.

New York'tan önce Florida, Arizona, Teksas ve New Jersey eyaletleri de aynı gerekçe ile Unilever'deki yatırımlarını sonlandırma kararı almıştı.

Birçok Batılı ülke ve şirket, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleriyle ilgili şirketleri ya da Filistin topraklarında inşa edilen bu yerleşim birimlerine ait ürünleri boykot ediyor.

İsrail taraftarları, "Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi" olarak bilinen Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar (BDS) hareketine karşı ABD'deki eyaletlerde "BDS karşıtı" yasalar çıkararak önlem almaya çalışıyor.