Filistin'de sağanak

Görüntü Dökümü: Su basan yollarda kalan araçlar Belediye ekiplerinin tıkanan rögarları açması KUDÜS - Kudüs'ün kuzeyindeki Kafr Aqab köyünde, sağanak yağış ile birlikte rögarların taşması sonucu yollarda su baskınları oluştu.

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Su basan yollarda kalan araçlar

Belediye ekiplerinin tıkanan rögarları açması KUDÜS - Kudüs'ün kuzeyindeki Kafr Aqab köyünde, sağanak yağış ile birlikte rögarların taşması sonucu yollarda su baskınları oluştu. Tıkanan ve taşan rögarlara belediye çalışanları müdahale etti.