Filistin'de sağanak
AA / Issam Rimawi - Haberler | Güncel
Görüntü Dökümü: Su basan yollarda kalan araçlar Belediye ekiplerinin tıkanan rögarları açması KUDÜS - Kudüs'ün kuzeyindeki Kafr Aqab köyünde, sağanak yağış ile birlikte rögarların taşması sonucu yollarda su baskınları oluştu.
Görüntü Dökümü:
Su basan yollarda kalan araçlar
Belediye ekiplerinin tıkanan rögarları açması KUDÜS - Kudüs'ün kuzeyindeki Kafr Aqab köyünde, sağanak yağış ile birlikte rögarların taşması sonucu yollarda su baskınları oluştu. Tıkanan ve taşan rögarlara belediye çalışanları müdahale etti.