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Filistin'de sağanak

AA / Issam Rimawi - Haberler | Güncel

Görüntü Dökümü: Su basan yollarda kalan araçlar Belediye ekiplerinin tıkanan rögarları açması KUDÜS - Kudüs'ün kuzeyindeki Kafr Aqab köyünde, sağanak yağış ile birlikte rögarların taşması sonucu yollarda su baskınları oluştu.

Görüntü Dökümü:

Su basan yollarda kalan araçlar

Belediye ekiplerinin tıkanan rögarları açması KUDÜS - Kudüs'ün kuzeyindeki Kafr Aqab köyünde, sağanak yağış ile birlikte rögarların taşması sonucu yollarda su baskınları oluştu. Tıkanan ve taşan rögarlara belediye çalışanları müdahale etti.

Filistin'de sağanak

Filistin'de sağanak

Filistin'de sağanak

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AA / Issam Rimawi - Son Dakika Haberleri
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Görüntü Dökümü: Su basan yollarda kalan araçlar Belediye ekiplerinin tıkanan rögarları açması KUDÜS - Kudüs'ün kuzeyindeki Kafr Aqab köyünde, sağanak yağış ile birlikte rögarların taşması sonucu yollarda su baskınları oluştu.

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