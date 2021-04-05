- Filistin'de öğretmenlerin Covid-19 aşılanması başladı
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- Filistin'de öğretmenlerin Covid-19 aşılanması başladı

İhlas Haber Ajansı / SARİ JARADAT - Haberler | Güncel

- Filistin'de öğretmenlerin Covid-19 aşılanması başladı Filistin'de korona virüs tedbirleri kapsamında öğretmenlerin Covid-19 salgınına karşı aşılanması başladı.

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- Filistin'de öğretmenlerin Covid-19 aşılanması başladı

EL HALİL - Filistin'de korona virüs tedbirleri kapsamında öğretmenlerin Covid-19 salgınına karşı aşılanması başladı.

Filistin'de yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında salgına karşı toplu aşılama kampanyası 21 Mart'tan bu yana yapılıyor. Toplu aşılamalarda yaşlı ve kronik hasta olanlara öncelik verilirken bugün öğretmenlerin aşılanması başladı. Filistin Sağlık Bakanı Mai Al-Kaileh'in yaptığı açıklamada, "Filistin'de Eğitim Müdürlükleri ile işbirliği yaparak öğretim personelinin aşılanmasına yönelik kampanyaya başladık. Bugün, 50 yaşın üzerindeki öğretim personelinin aşılanmasına ayrıldı. Yarın da 40-50 yaş arası, Çarşamba 30-40 yaş arası olan öğretim personeli aşılanacak" ifadelerini kullandı.

El Halil Sağlık Bakanlığı Müdürü Dr. Afif Al-Atawneh ise, "Önümüzdeki hafta okulları yeniden açmaya hazırlanıyoruz. Bu nedenle önümüzdeki günlerde öğretmenlerin yaklaşık yüzde 90'ını aşılayacağız. Eğitim personelinin sağlığı önemlidir. Öğretmenlerin aşılanması hem öğrencileri hem aileleri virüsten korumayı sağlayacak" dedi.

- Filistin'de öğretmenlerin Covid-19 aşılanması başladı
- Filistin'de öğretmenlerin Covid-19 aşılanması başladı
- Filistin'de öğretmenlerin Covid-19 aşılanması başladı
- Filistin'de öğretmenlerin Covid-19 aşılanması başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SARİ JARADAT

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