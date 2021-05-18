Filistin'de İsrail saldırıları nedeniyle bir günlük grev
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Filistin'de İsrail saldırıları nedeniyle bir günlük grev

İhlas Haber Ajansı / Sari Jaradat - Haberler | Güncel

- Filistin'de İsrail saldırıları nedeniyle bir günlük grev İsrail'in saldırıları protesto etmek için Filistin genelinde bir günlük grev ilan edildi.

- Filistin'de İsrail saldırıları nedeniyle bir günlük grev

EL HALİL - İsrail'in saldırıları protesto etmek için Filistin genelinde bir günlük grev ilan edildi.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, Filistin'in siyasi partileri Hamas ve El Fetih, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları kınamak için dün bir grev çağrısında bulunmuştu. Bugün Filistin'in farklı bölgelerinde sabah saatlerinde bir günlük grev başlatıldı. Grev kapsamında Kudüs, Gazze Şeridi, Batı Şeria dahil olmak üzere İsrail'deki Filistin köy ve kasabalarındaki tüm ekonomik, sosyal ve ticari faaliyetler askıya alındı.

Filistin halkı, siyasi partileri, sendikaları, Filistin sevil örgütleri, grevi İsrail saldırılarına karşı bir protesto olduğunu vurgularken, İsrail'in saldırılarının Filistin halkı çok zarara uğrattığının altını çizdi. Batı Şeria'nın El Halil kentinde meydanlar, sokaklar bomboş görüntülendi, Halk ve devlet kurumları işletmeleri kapatırken, şehir sessizlik içinde kaldı. El Halil'de greve katılan Süfyan Ahdeeb, "Bu grevin özelliği bütün Filistinli siyasi grupların ve bölgelerin greve katılmasıdır. Herkes grevde birleşti" ifadesini kullandı.

Filistin'de İsrail saldırıları nedeniyle bir günlük grev
Filistin'de İsrail saldırıları nedeniyle bir günlük grev
Filistin'de İsrail saldırıları nedeniyle bir günlük grev
Filistin'de İsrail saldırıları nedeniyle bir günlük grev

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sari Jaradat

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