Filipinler'in Luzon Adası'nda "yaygın karantina" uygulanacak
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Rodrigo Duterte, Filipinler, Güncel

Filipinler'in Luzon Adası'nda "yaygın karantina" uygulanacak

Filipinler'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çerçevesinde ülkenin başkenti Manila'ya ev sahipliği yapan, 57 milyon civarında kişinin yaşadığı Luzon Adası'nda "yaygın karantina" kuralları uygulanması yönünde karar alındı.

16.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:00
Filipinler'in Luzon Adası'nda

Filipinler'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çerçevesinde ülkenin başkenti Manila'ya ev sahipliği yapan, 57 milyon civarında kişinin yaşadığı Luzon Adası'nda "yaygın karantina" kuralları uygulanması yönünde karar alındı.

Rappler internet sitesinin haberine göre, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Luzon'da 8 bölgede yaşayan 57 milyondan fazla kişiye virüs salgını nedeniyle evlerinde kalmaları talimatı verdi.

Duterte, "Daha katı önlemlerin alınması gerektiği sonucuna vardım. Bu sebeple anayasanın devlet başkanı olarak bana verdiği yetkiyle Luzon'un tamamını 12 Nisan 2020'ye kadar karantina altına alıyorum." ifadesini kullandı.

Devlet Başkanlığı Sarayından daha önce yayınlanan bildiriye göre, yeni tedbir kapsamında, tüm haneler için katı karantina kuralları uygulanacak, ulaşım askıya alınacak, gıda alımı ve "temel sağlık hizmetlerine" düzenleme getirilecek.

Kabine Sekreteri Karlo Nograles, karantinanın 17 Mart gece yarısından itibaren uygulanmaya başlayacağını duyurmuştu.

Filipinler'de şimdiye kadar toplam 142 kişide yeni tip koronavirüse rastlanmış ve virüs nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA

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