Filipinler'deki Taal Yanardağı, lav ve kül püskürtüyor: 30 bin kişi tahliye edildi
Filipinler'in başkenti Manila yakınlarında yer alan ve pazar günü patlayan Taal Yanardağı, lav ve kül püskürtmeye devam ederken, 30 bin kişi tahliye edildi
15.01.2020 18:26 | Son Güncelleme: 15.01.2020 18:26
Filipinler'in başkenti Manila yakınlarında yer alan ve pazar günü patlayan Taal Yanardağı, lav ve kül püskürtmeye devam ederken, 30 bin kişi tahliye edildi.
Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü Başkanı Renato Solidum, Batangas eyaletinde yer alan yanardağdaki aktivitenin devam etmesinin beklendiğini vurguladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com