Turistin uyarısını dikkate almayan kadın, birkaç ay sonra kanser olduğunu öğrendi
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Turistin uyarısını dikkate almayan kadın, birkaç ay sonra kanser olduğunu öğrendi

12.02.2021 15:59 | Son Güncelleme: 12.02.2021 17:19

İngiltere'de yaşayan dans eğitmeni, bir turistten dizindeki lekenin kanser hastalığı belirtisi olduğu konusunda uyarı aldı. Yapılan yorumu ciddiye almayan kadın, birkaç ay sonra cilt kanserine yakalandığını öğrendi.

İngiltere'nin Northumberland bölgesinin Stocksfield kasabasında yaşayan 29 yaşındaki dans eğitmeni Molly Gray, dizindeki küçük ve koyu lekeyi fark eden bir turist tarafından kanser olabileceği konusunda uyarıldı. Filipinler'de tanıştığı kişinin uyarısını dikkate almayan Gray, birkaç ay sonra lekesi büyümeye başlayınca hastaneye gitti. Sağlıklı ve formda olduğunu düşünen kadına, doktorlar cilt kanseri teşhisi koydu.

Filipinler'de tanıştığı turist uyardı! İngiliz kadın, birkaç ay sonra kanser olduğunu öğrendi

"HAYAT BOYU YAŞAMAK ZORUNDA KALACAĞIM"

Erken teşhis sayesinde kanserin yayılmasını engelleyen doktorlar, Gray'in dizindeki ve kasıklarındaki iki lenf düğümünü çıkardı. Cilt kanserine tekrar yakalanmaya meyilli olduğunu belirten genç kadın, "Hayat boyu yaşamak zorunda kalacağım bir şey bu. Önümüzdeki beş yıl boyunca üç ayda bir kontrol yaptırmam gerek ve hava nasıl olursa olsun açıkta kalan cilde güneş kremi sürmem ve D vitamini takviyesi almam gerekiyor." dedi.

Filipinler'de tanıştığı turist uyardı! İngiliz kadın, birkaç ay sonra kanser olduğunu öğrendi
Turistin uyarısını dikkate almayan kadın, birkaç ay sonra kanser olduğunu öğrendi
Haber Yorumları (1)
REFİK: Kanser olabilirsiniz tümör olabilir yok canım psikolojik şart diye diye insanlarda kaygı yaratıp daha sonra özel hastanelere devlet hastanelerinde yoğunluk yaratıyorsunuz harcanan para da cabası
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