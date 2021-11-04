Filipinler'de Bongbong Marcos karşıtı protesto - Haberler
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Filipinler'de Bongbong Marcos karşıtı protesto

AA / Dante Diosina Jr. - Haberler | Güncel

Filipinler'de Akbayan parti üyeleri seçim komisyonundan, vergi kaçakçılığından hüküm giyen diktatör Ferdinand Marcos'un oğlu Bongbong Marcos'ın 2022 yılında yapılacak başkanlık seçimlerinde adaylıktan çıkarılmasını istedi.

Filipinler'de Akbayan parti üyeleri seçim komisyonundan, vergi kaçakçılığından hüküm giyen diktatör Ferdinand Marcos'un oğlu Bongbong Marcos'ın 2022 yılında yapılacak başkanlık seçimlerinde adaylıktan çıkarılmasını istedi. Grup başkent Manila'daki seçim komisyonu (COMELEC) binası önünde toplandı.

Filipinler'de Bongbong Marcos karşıtı protesto

Filipinler'de Bongbong Marcos karşıtı protesto

Filipinler'de Bongbong Marcos karşıtı protesto

AA / Dante Diosina Jr. - Son Dakika Haberleri
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