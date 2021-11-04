Filipinler'de Bongbong Marcos karşıtı protesto
AA / Dante Diosina Jr. - Haberler | Güncel
Filipinler'de Akbayan parti üyeleri seçim komisyonundan, vergi kaçakçılığından hüküm giyen diktatör Ferdinand Marcos'un oğlu Bongbong Marcos'ın 2022 yılında yapılacak başkanlık seçimlerinde adaylıktan çıkarılmasını istedi.
Filipinler'de Akbayan parti üyeleri seçim komisyonundan, vergi kaçakçılığından hüküm giyen diktatör Ferdinand Marcos'un oğlu Bongbong Marcos'ın 2022 yılında yapılacak başkanlık seçimlerinde adaylıktan çıkarılmasını istedi. Grup başkent Manila'daki seçim komisyonu (COMELEC) binası önünde toplandı.