Filipinler'de 6,4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem başkent Manila'da paniğe neden oldu.
Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem başkent Manila'da paniğe neden oldu.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü başkent Manila'nın yaklaşık 100 kilometre kuzeyindeki Gutad şehri olan, 6,4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com