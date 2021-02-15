Fikri Karayel'den single sürpizi

Son yıllarda farklı yorumcuların seslendirdiği şarkılara da hayat veren, şarkı yazarı kimliği ile ön plana çıkan Fikri Karayel, söz ve bestesinde bu kez Ceren Deniz ve Serhan Bülbül ile ortak çalıştığı 'Bitmezse Kış' ile ayrılık teması ve kış metaforunu, pop- elektronik öğeler ve gitarlarla harmanlayarak müzikseverler ile paylaşıyor.

DİKKAT ÇEKİCİ KONSEPTLER

Fikri Karayel, "Bitmezse Kış"ın video klibi için İdil Dizdar ve Sait Dağdeviren yönetmenliğinde kamera karşısına geçti. Şarkının havasının farklı resimler ile verildiği klip stüdyoda farklı konseptlerde çekildi. Sanatçının kapak ve imaj fotoğrafları ise başarılı fotoğrafçı Fethi Karaduman imzası taşıyor.& ;& ;

YENİ TEKLİSİ YAYINDA

Fikri Karayel'in II. stüdyo albümüne öncülük eden, albümün ilk teklisi "Bitmezse Kış", DokuzSekiz Müzik yapımcılığında tüm dijital platformlarda yayında.

Kaynak: Snob Magazin