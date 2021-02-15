Fikri Karayel'den single sürpizi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Fikri Karayel'den single sürpizi

15.02.2021 17:50 | Son Güncelleme: 15.02.2021 17:53
Fikri Karayel'den single sürpizi

]]>

Son yıllarda farklı yorumcuların seslendirdiği şarkılara da hayat veren, şarkı yazarı kimliği ile ön plana çıkan Fikri Karayel, söz ve bestesinde bu kez Ceren Deniz ve Serhan Bülbül ile ortak çalıştığı 'Bitmezse Kış' ile ayrılık teması ve kış metaforunu, pop- elektronik öğeler ve gitarlarla harmanlayarak müzikseverler ile paylaşıyor.

DİKKAT ÇEKİCİ KONSEPTLER

Fikri Karayel, "Bitmezse Kış"ın video klibi için İdil Dizdar ve Sait Dağdeviren yönetmenliğinde kamera karşısına geçti. Şarkının havasının farklı resimler ile verildiği klip stüdyoda farklı konseptlerde çekildi. Sanatçının kapak ve imaj fotoğrafları ise başarılı fotoğrafçı Fethi Karaduman imzası taşıyor.& ;& ;

YENİ TEKLİSİ YAYINDA

Fikri Karayel'in II. stüdyo albümüne öncülük eden, albümün ilk teklisi "Bitmezse Kış", DokuzSekiz Müzik yapımcılığında tüm dijital platformlarda yayında.



Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Muharrem İnce Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Buse Varol İrem Derici Oğuzhan Koç Mustafa Sandal
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Sergen Yalçın Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fikri Karayel'den single sürpizi - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 17:53:40. #1.14#
title