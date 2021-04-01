Fikri Akyüz kimdir? Fikri Akyüz hayatı ve biyografisi nedir?

İnternet sitelerinde köşe yazarlığı yaptıktan sonra Yeni Şafak gazetesi ve Takvim gazetesinde de köşe yazılarına devam etti. Kısa süre sonra internet haberciliğine geri döndü. Kanaltürk'ün Ters Köşe programda ülkenin gündemini ilgilendiren siyasi program yaptı. Fikri Akyüz 2011 yılında Beyaz Tv'de Yüksek Gerilim adlı tartışma programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştur. Peki, Fikri Akyüz kimdir, kaç yaşında? Fikri Akyüz nereli, mesleği nedir? Fikri Akyüz hayatı ve biyografisi!

internet sitelerinde köşe yazarlığı yaptıktan sonra Yeni Şafak gazetesi ve Takvim gazetesinde de köşe yazılarına devam etti. Kısa süre sonra internet haberciliğine geri döndü. Kanaltürk'ün Ters Köşe programda ülkenin gündemini ilgilendiren siyasi program yaptı. Fikri Akyüz 2011 yılında Beyaz Tv'de Yüksek Gerilim adlı tartışma programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştur. Peki, Fikri Akyüz kimdir, kaç yaşında? Fikri Akyüz nereli, mesleği nedir? Fikri Akyüz hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

FİKRİ AKYÜZ KİMDİR?

Fikri Akyüz, 1970, İstanbul doğumlu, gazeteci ve hukukçu. Aslen Erzurum İspir'lidir. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

Bazı internet sitelerinde köşe yazarlığı yaptıktan sonra Yeni Şafak gazetesi ve Takvim gazetesinde de köşe yazılarına devam etti. Kısa süre sonra internet haberciliğine geri döndü ancak. Buradan da kısa süre sonra ayrıldı. Kanaltürk'ün Ters Köşe programda ülkenin gündemini ilgilendiren siyasi program yaptı. Fikri Akyüz 2011 yılında Beyaz Tv'de Yüksek Gerilim adlı tartışma programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akyüz'ün "Bir millet çıldırıyor", "Su seviyesi iki ayakla ölçülmez" ve "Kan grubu: asil, dini:bütün" isimli üç kitabı bulunmaktadır. Fikri Akyüz evli ve iki çocuk babasıdır.