Fikri Akyüz kimdir? Fikri Akyüz hayatı ve biyografisi nedir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fikri Akyüz kimdir? Fikri Akyüz hayatı ve biyografisi nedir?

Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem
Fikri Akyüz kimdir? Fikri Akyüz hayatı ve biyografisi nedir?

İnternet sitelerinde köşe yazarlığı yaptıktan sonra Yeni Şafak gazetesi ve Takvim gazetesinde de köşe yazılarına devam etti. Kısa süre sonra internet haberciliğine geri döndü. Kanaltürk'ün Ters Köşe programda ülkenin gündemini ilgilendiren siyasi program yaptı. Fikri Akyüz 2011 yılında Beyaz Tv'de Yüksek Gerilim adlı tartışma programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştur. Peki, Fikri Akyüz kimdir, kaç yaşında? Fikri Akyüz nereli, mesleği nedir? Fikri Akyüz hayatı ve biyografisi!

internet sitelerinde köşe yazarlığı yaptıktan sonra Yeni Şafak gazetesi ve Takvim gazetesinde de köşe yazılarına devam etti. Kısa süre sonra internet haberciliğine geri döndü. Kanaltürk'ün Ters Köşe programda ülkenin gündemini ilgilendiren siyasi program yaptı. Fikri Akyüz 2011 yılında Beyaz Tv'de Yüksek Gerilim adlı tartışma programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştur. Peki, Fikri Akyüz kimdir, kaç yaşında? Fikri Akyüz nereli, mesleği nedir? Fikri Akyüz hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

FİKRİ AKYÜZ KİMDİR?

Fikri Akyüz, 1970, İstanbul doğumlu, gazeteci ve hukukçu. Aslen Erzurum İspir'lidir. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

Bazı internet sitelerinde köşe yazarlığı yaptıktan sonra Yeni Şafak gazetesi ve Takvim gazetesinde de köşe yazılarına devam etti. Kısa süre sonra internet haberciliğine geri döndü ancak. Buradan da kısa süre sonra ayrıldı. Kanaltürk'ün Ters Köşe programda ülkenin gündemini ilgilendiren siyasi program yaptı. Fikri Akyüz 2011 yılında Beyaz Tv'de Yüksek Gerilim adlı tartışma programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akyüz'ün "Bir millet çıldırıyor", "Su seviyesi iki ayakla ölçülmez" ve "Kan grubu: asil, dini:bütün" isimli üç kitabı bulunmaktadır. Fikri Akyüz evli ve iki çocuk babasıdır.

- Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Haberler.com
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Ali İhsan Yavuz Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Burcu Biricik Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Ozan Tufan Ersun Yanal Caner Erkin Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Manisa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fikri Akyüz kimdir? Fikri Akyüz hayatı ve biyografisi nedir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 22:23:01. #1.16#
title