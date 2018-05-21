Fikret Orman ve Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz, Aşklarını İlan Etti
1992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz, sosyal medya hesabından Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'la fotoğrafını paylaşarak aşkını ilan etti.
1992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz (44), bir süredir aşk yaşadığı Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'la (50) sosyal medya hesabından ilk kez fotoğraf paylaştı.
AŞKLARINI İLAN ETTİLER
Fikret Orman, sevgilisi Özlem Kaymaz ile Karadeniz tatiline çıktı. Kaymaz tatil görüntülerini Instagram sayfasında paylaşıp aşkını ilan etti.
DAHA ÖNCE DE GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ AMA...
Çift daha öncede Esra Erol'un doğum gününe katılmış, aşk sorularını yanıtsız bırakmıştı.
İşte ikilinin o pozu;
YORUMLAR (11)
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Beşiktaş ta dördüncülüğünü ilan etti,Bilmem anlatabildim mi ?Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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ramazan kimin umrunda kacamak tiyatrolardaCevap Yaz 11 3 Yayından KaldırKUZEYYYY: la zengine oruç mu olur verir fıkaraya parasını oldu bitti vicdanı rahat))8 2 Yayından Kaldır
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İyi bir cift olmuslar..ali agaoglu gibi degil en azindan.yasi yasina olmus..Cevap Yaz 9 2 Yayından Kaldır
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Başkan Beşiktaş süper ligde dördüncülüğü ilan etti. Belki haberin yoktur diye yoruma yazıyorum. Senin yerin spor haberleri değil Magazin haberlerinde olmak. BaşarılarCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır