Fikret Orman ve Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz, Aşklarını İlan Etti

Fikret Orman ve Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz, Aşklarını İlan Etti

1992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz, sosyal medya hesabından Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'la fotoğrafını paylaşarak aşkını ilan etti.

1992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz (44), bir süredir aşk yaşadığı Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'la (50) sosyal medya hesabından ilk kez fotoğraf paylaştı.

AŞKLARINI İLAN ETTİLER

Fikret Orman, sevgilisi Özlem Kaymaz ile Karadeniz tatiline çıktı. Kaymaz tatil görüntülerini Instagram sayfasında paylaşıp aşkını ilan etti.

DAHA ÖNCE DE GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ AMA...

Çift daha öncede Esra Erol'un doğum gününe katılmış, aşk sorularını yanıtsız bırakmıştı.

İşte ikilinin o pozu;

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