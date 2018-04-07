Fikret Hakan'ın Adı Bodrum'da Yaşatılacak

Bodrum Belediye Meclisi, geçen yıl hayatını kaybeden Türk sinemasının ünlü oyuncularından Fikret Hakan'ın adının bir sokağa verilmesi kararı aldı.

Bodrum Belediyesinin nisan ayı olağan meclis toplantısı, Heredot Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplantının gündem maddeleri arasında " Göltürkbükü Mahallesi'nde bulunan '189 Sokak'ın isminin 'Fikret Hakan Sokak' olarak değiştirilmesi teklifinin görüşülmesi" de yer aldı.

İlgili komisyonun konuya ilişkin raporu görüşülerek yapılan oylamada, adı geçen sokağın isminin "Fikret Hakan Sokak" olarak değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Toplantının sonunda gazetecilere açıklamada bulunan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, "Bodrum bugünlere kolay gelmedi. Bodrum'un tanıtımında bize en büyük desteği sanatçılarımız verdi. O değerli sanatçılarımız Bodrum'da yaşadılar, Bodrum'a gönül verdiler. Bunlardan bir tanesi de rahmetli Fikret Hakan'dı. Vefatından sonra manevi kızı geldi, bizden böyle bir talebi oldu. O yaşadığı bölgeye 'Fikret Hakan Sokağı' ismini verdik." diye konuştu.

Sokağın isminin değiştirilmesi konusunda belediyeye müracaat ettiği belirtilen Nursel Eroğlu ise, AA muhabirine yaptığı açıklamada, talebinin olumlu karşılandığını ve dilekçe verdiğini anlattı.

Eroğlu, Fikret Hakan'ın oturduğu sokağa isminin verilmesi kararı alındığının kendisine bildirildiğini söyledi.