FIFA Online 4'ün Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu! FIFA Online 4 sistem gereksinimleri nedir?

Electronic Arts, Türk oyunculara müjdeyi verdi. Dünyanın en çok oynanan popüler futbol serisi FIFA'nın ücretsiz oyunu FIFA Online 4 ülkemizi geliyor. FIFA Online 4, çok yakında Türkçe dil desteği ile Türkiye'de kullanıma açılacak. FIFA Online 4 sistem gereksinimleri!

FIFA serisinin geliştiricisi ve dağıtıcı Electronic Arts, FIFA Online 4'ü Türkiye'ye getiriyor. Daha önce Vietnam ve Tayland'da beta sürümü yayınlanan FIFA Online 4, bu sonbaharda Türkiye'de kullanıma açılacak.

FIFA ONLINE 4 TAMAMEN ÜCRETSİZ!

EA Sports tarafından yayınlanan videoda ortaya çıkan FIFA Online 4, Türkçe dil desteğiyle ve ücretsiz bir şekilde ülkemizdeki oyunseverle buluşuyor. 17 binden fazla futbolcuya sahip olan oyun, Ronaldinho gibi efsane futbolcuları içinde barındırıyor. Temel olarak FIFA 18 üzerine inşa edilen yapım, Türkiye Süper Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi dahil 30'dan fazla uluslararası ligde yer alan 600'den fazla takım bulunuyor.

FIFA Online 4, , 1v1 maçlara, lig maçlarına, arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz özel maçlara ve strateji odaklı antrenör moduna sahip olacak. Ayrıca, oyundaki spikerin ve yorumcunun kim olacağı çok yakında duyurulacak.

FIFA Online 4'ün Türkiye pazarında ne zaman çıkacağı henüz resmi olarak açıklanmamış olsa da, sonbahar aylarında ülkemizde kullanıma açılacağı düşünülüyor.

FIFA ONLINE 4 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10-64 bit

İşlemci: Intel Core i3-2100 3.1 GHz veya AMD Phenom 7950 Dört Çekirdekli veya AMD Athlon II X4 620

RAM Belleği: 4GB

Depolama: 18GB

Ekran Kartı: Geforce GT 730 1GB veya ATI Radeon HD 7570

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10-64 bit

CPU: Intel Core i5-2550 3.4 GHz veya AMD FX-6350 Altı Çekirdekli

RAM Belleği: 8GB

Depolama: 18GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 460 AMD Radeon HD 6870, 3GB bellek

FIFA ONLINE 4 TANITIM VİDEOSU