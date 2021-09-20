FIFA 22'de en yüksek reytinge sahip 100 oyuncu açıklandı - Haberler
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FIFA 22'de en yüksek reytinge sahip 100 oyuncu açıklandı

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
FIFA 22'de en yüksek reytinge sahip 100 oyuncu açıklandı

Geçen hafta en EA Sports, FIFA 22'nin en iyi 22 oyuncusunu açıklamıştı ve Lionel Messi ilk sırada, Lewandowski ikinci sırada, Ronaldo ise üçüncü sırada yer alıyordu. Electronic Arts şimdi ise en yüksek reytinge sahip 100 oyuncuyu açıkladı.

Electronic Arts'ın FIFA 22'nin en çok puan alan oyuncularını kademeli olarak ortaya çıkarıyor ve şimdi ise en yüksek reytinge sahip 100 oyuncusunu açıkladı. İlk sırada Lionel Messi yer alıyor, ilk 100'ün son sırasında ise Manchester United'lı Luke Shaw yer alıyor.

Her yıl kendi franchise'ında yeni bir spor oyunu yayınlamadan önce, onu oynayacak olanlara ve hatta bazen içinde görünecek olanlara, hakkında hararetli tartışmalar yapacak oyuncu reytingleri açılıyor. FIFA 22'nin piyasaya sürülmesine iki haftadan az süre kala EA, bu yılın oyuncu reytinglerini açıklamaya devam ediyor. EA'in internet sitesi nde FIFA 22'nin en yüksek reytingine sahip 100 oyuncusunu açıkladı.

İlk 100'ün diğer ucunda, bu yıl FIFA'nın elitleri arasında yerinizi garanti etmek için 85 veya daha üstü ir reytingli oyuncuya ihtiyacınız var. EA'in açıkladığı reyting sıralamasında ilk 100'e giren üç aden 84 reytingli oyuncu var. David Alaba, Nicolo Barella ve Luke Shaw.

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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