FIFA 21 oyuncularını sevindiren özellik yayınlandı!
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FIFA 21 oyuncularını sevindiren özellik yayınlandı!

FIFA 21 oyuncularını sevindiren özellik yayınlandı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Electronic Arts, FIFA 21'de devam eden "FUTball Festivali" etkinliği kapsamında oyuncularına sevindiren bir haber daha verdi. Yapılan duyuruya göre oyuncular artık paketlerin içinde ne olduğunu görebilecek. İşte detaylar!

Electronic Arts geliştiriciliğini ve yayımcılığını yaptığı FIFA 21'e yenilikler getirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde başlayan ve şu an hâlâ devam eden "FUTball Festivali" etkinliğinin bir parçası olarak yeni bir özellik eklendi. Oyuncular artık ganimet kutularını satın almadan önce içinde ne olduğunu görebilecek.

Yapılan bu duyurunun ardından oyunseverlerin en çok merak ettiği soru paketin nasıl çalıştığı oldu. Biz de, sizler için "Ultima Team Preview Packs" güncellemesinin nasıl çalıştığını derledik...

FIFA 21 "ULTIMA TEAM PREVIEW PACKS" NASIL ÇALIŞIYOR?

Daha önce olduğu gibi FUT mağazasına giriyorsunuz ve satın almak istediğiniz pakete tıklıyorsunuz. Paket açılış animasyonunu ve ardından pakette bulunan kartları gösteren bir ekran görebilirsiniz.

Oyuncular daha sonra o belirli paketi satın almaya karar verebilir. Bu paketler, oynanarak kazanılan FUT Jetonları ile veya gerçek dünya parasıyla elde edilen FIFA Puanları ile satın alınabilir.

Bu Önizleme Paketleri, yalnızca Haziran ayının sonuna kadar olan festival boyunca sürer. EA, diğer paketlerin ileride geri geleceğini belirtmiş olsa dâhi, "Ultimate Team Preview" paketlerini etkinlik süresince almak mantıklı olacaktır.

Talha Eker
Gündem Editörü
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