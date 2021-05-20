FIFA 21 futbolcu Kiyan Prince'i anıyor!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

FIFA 21 futbolcu Kiyan Prince'i anıyor!

FIFA 21 futbolcu Kiyan Prince'i anıyor!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Bir zamanlar gelecek vaat eden bir futbolcu olarak görülen Kiyan Prince, 15 yıl önce gerçekleşen trajik bir olay içerisinde hayatını kaybetti. Vefatının ardından unutulmayan bir isim olan Kiyan Prince, deepfake teknolojisi ile bu hafta gerçekleşecek kadro güncellemesinde yerini alacak.

Kiyan Prince, 15 yıl önce henüz 15 yaşındayken bir zorbalık olayını durdurmaya çalışırken trajik bir şekilde öldürüldü. Queens Park Rangers'ın 16 yaş altı gelişim takımı için mücadele eden Prince, forvet pozisyonunda görev yapıyordu. Birçok kişi Prince'in gelecekte yıldız futbolcular arasına adını yazdıracağını düşünüyordu. QPR kulübü, futbolcusunun vefatından bu yana babasının kendi adına kurduğu kuruluşun adını, Kiyan Prince Vakfı olarak yeniden adlandırdı.

FIFA 21 merhum futbolcu Kiyan Prince'i anıyor!

FIFA 21 için Kiyan Prince'in, karakter benzerliği babasının görüntülerinden oluşan bir kompozit şeklinde sunuluyor. Geliştiriciler, oyuncunun kariyeri trajik bir şekilde ermemiş olsaydı bugün ne tür bir oyuncu olacağını tahmin etmek ve oyun içi reytinglerine karar vermek için Prince'ın eski koçları ve takım arkadaşlarıyla birlikte çalıştı.

EA Sport'un Kiyan Prince'i unutmamış olması ve adını hatırlamak ve hatırlatmak için böyle güzel bir işe imza atması umut verici. Kiyan Prince kariyerine devam edemedi, ancak dünyanın dört bir yanındaki oyuncular, bu hafta sonu tüm platformlarda Kiyan Prince olarak oynamanın keyfini çıkarabilecek.

KIYAN PRINCE KİMDİR?

Kiyan Josiah Prince, 18 Mayıs 2006'da Londra Edgware'deki Londra Akademisi'nin önünde ölümcül bir şekilde bıçaklanan 15 yaşındaki bir çocuktu.

Queens Park Rangers genç futbol takımı için oynayan Prince, için "olağanüstü bir futbol yeteneği" ve" seçkin ve dürüst bir çocuk" olarak tanımlandı.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Sedat Peker Abdullah Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Burak Sergen Necati Şaşmaz Jennifer Lopez Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Arda Turan Adem Büyük Josef De Souza Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
FIFA 21 futbolcu Kiyan Prince'i anıyor! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.05.2021 14:19:46. #1.11#

title