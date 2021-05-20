FIFA 21 futbolcu Kiyan Prince'i anıyor!

Bir zamanlar gelecek vaat eden bir futbolcu olarak görülen Kiyan Prince, 15 yıl önce gerçekleşen trajik bir olay içerisinde hayatını kaybetti. Vefatının ardından unutulmayan bir isim olan Kiyan Prince, deepfake teknolojisi ile bu hafta gerçekleşecek kadro güncellemesinde yerini alacak.

Kiyan Prince, 15 yıl önce henüz 15 yaşındayken bir zorbalık olayını durdurmaya çalışırken trajik bir şekilde öldürüldü. Queens Park Rangers'ın 16 yaş altı gelişim takımı için mücadele eden Prince, forvet pozisyonunda görev yapıyordu. Birçok kişi Prince'in gelecekte yıldız futbolcular arasına adını yazdıracağını düşünüyordu. QPR kulübü, futbolcusunun vefatından bu yana babasının kendi adına kurduğu kuruluşun adını, Kiyan Prince Vakfı olarak yeniden adlandırdı.

FIFA 21 için Kiyan Prince'in, karakter benzerliği babasının görüntülerinden oluşan bir kompozit şeklinde sunuluyor. Geliştiriciler, oyuncunun kariyeri trajik bir şekilde ermemiş olsaydı bugün ne tür bir oyuncu olacağını tahmin etmek ve oyun içi reytinglerine karar vermek için Prince'ın eski koçları ve takım arkadaşlarıyla birlikte çalıştı.

EA Sport'un Kiyan Prince'i unutmamış olması ve adını hatırlamak ve hatırlatmak için böyle güzel bir işe imza atması umut verici. Kiyan Prince kariyerine devam edemedi, ancak dünyanın dört bir yanındaki oyuncular, bu hafta sonu tüm platformlarda Kiyan Prince olarak oynamanın keyfini çıkarabilecek.

KIYAN PRINCE KİMDİR?

Kiyan Josiah Prince, 18 Mayıs 2006'da Londra Edgware'deki Londra Akademisi'nin önünde ölümcül bir şekilde bıçaklanan 15 yaşındaki bir çocuktu.

Queens Park Rangers genç futbol takımı için oynayan Prince, için "olağanüstü bir futbol yeteneği" ve" seçkin ve dürüst bir çocuk" olarak tanımlandı.