FIFA 21 EA Play'e Mayıs'ta geliyor
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FIFA 21 EA Play'e Mayıs'ta geliyor

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FIFA 21 EA Play'e Mayıs'ta geliyor

Electronic Arts, FIFA 21'in yakın bir tarihte EA Play'e geleceğini açıkladı. Mayıs ayında geleceği tahmin edilen FIFA 21 için net bir tarih açıklanmadı.

Oyunseverleri heyecandıran haber Electronic Arts'dan geldi. FIFA 21'in yakında EA Play'e geleceğini oyunseverlere duyurdu. Fakat ne zaman geleceği ile ilgili şuan net bir tarih yok.

FIFA 21 EA PLAY'E GELİYOR

FIFA 21'den önce 12 Nisan'da NHL EA Play sisteminin kütüphanesinde hazır bir hale gelecek. EA Play, sisteminin kütüphanesinde bulunan oyunlara sınırsız erişim, piyasaya çıkmadan bazı yeni Electronic Arts oyunlarını 10 saate kadar deneme imkanı ve Electonic Arts alışverişlerinde %10 indirim fırsatı sunuyor.

Steam ve Origin'de aylık 29,90 TL ve yıllık 169,00 TL. Playstation Store'da aylık 25,00 TL ve yıllık 169,00 TL. Xbox Store'da aylık 12,00 TL ve yıllık 75,00 TL. Xbox Game Pass'e de dahil.

FIFA 21 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

FIFA 21 minimum sistem gereksinimleri

  • İşlemci: Intel Core i3-6100 3.7 GHz ya da AMD Phenom II X4 965 3.4 GHz
  • İşletim sistemi: Windows 10 - 64 bit
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran kartı: NVIDIA GTX 660 2 GB ya da AMD Radeon HD 7850 2 GB
  • Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

FIFA 21 önerilen sistem gereksinimleri

  • İşlemci: Intel i5-3550 3.4 GHz ya da AMD FX 8150 3.6 GHz
  • İşletim sistemi: Windows 10 - 64 bit
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 ya da AMD Radeon R9 270X
  • Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
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