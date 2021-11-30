FIFA 14 sistem gereksinimleri neler? FIFA 14 kaç GB?

FIFA 14, EA Canada tarafından geliştirilen ve EA Sports tarafından dağıtımı yapılan futbol simülasyon video oyunu. FIFA oyunları serisinin yirmi birinci oyunudur. Eylül 2013 tarihindePlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation Portable, PlayStation Vita, Xbox 360, Wii, Nintendo 3DS oyun konsolları ve Microsoft Windows platformları için piyasaya sürülmüştür. FIFA 14 Mobile, iOS ve Android için 23 Eylül 2013 ve Windows Phone 8 için 28 Şubat 2014 tarihinde ücretsiz olarak yayınlandı. Kasım 2013 tarihinde PlayStation 4 ve Xbox One için piyasaya çıkan oyun, PlayStation 2 için piyasaya sürülen son FIFA oyunudur. Peki FIFA 14'ün Sistem Gereksinimleri neler? FIFA 14 kaç GB? işte detaylar...

FIFA 14 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

FIFA 14 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşlemci: 1.8 GHz Core 2 Duo veya AMD eşdeğeri

İşlemCI HIZI: Bilgi

RAM: 2 GB

OS: Windows Vista SP1/ Windows 7/8

EKRAN KARTI: ATI Radeon HD 3600, 256 MB VRAM ile NVIDIA GeForce 6800GT

PIKSEL GÖLGELENDIRICI: 3.0

VERTEX GÖLGELENDIRICI: 3.0

SES KARTI: Evet

BOŞ DISK ALANı: 8 GB

ÖZEL VIDEO RAM: 256 MB

FIFA 14 ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşlemci: Intel Core 2 Quad Q6600 2.4 GHz/ AMD Athlon II X4 600e 2.2 GHz

İşlemCI HIZI: Bilgi

RAM: 2 GB

OS: Windows Vista SP1/ Windows 7/8

EKRAN KARTI: Nvidia GeForce 8800 GT/ ATI Radeon HD 4650

PIKSEL GÖLGELENDIRICI: 3.0

VERTEX GÖLGELENDIRICI: 3.0

SES KARTI: Evet

BOŞ DISK ALANı: 8 GB

ÖZEL VIDEO RAM: 512 MB

FIFA 14 KAÇ GB?

FIFA 14'ü oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil minimum 8 GB boş alan gerekmektedir.

Göztepe maçı sonrası basında en çok tartışılan konu Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'deki geleceği oldu.



Sizce Fenerbahçe Vitor Pereira ile yola devam etmeli mi? — Haberler (@Haberler) November 29, 2021

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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