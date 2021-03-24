Fidanlıktaki depo alev alev yandı
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Fidanlıktaki depo alev alev yandı

24.03.2021 19:04 | Son Güncelleme: 24.03.2021 19:12
Fidanlıktaki depo alev alev yandı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan bir fidanlıkta depo olarak kullanılan yapı alev alev yandı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan bir fidanlıkta depo olarak kullanılan yapı alev alev yandı. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangın, itfaiye erlerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın, Arifiye ilçesi Adapazarı - Sapanca yolu üzerinde bulunan bir fidanlığın deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fidanlığın deposunda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede depoyu sardı. Yangının haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangına müdahale eden itfaiye erlerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Fidanlıktaki depo alev alev yandı
Fidanlıktaki depo alev alev yandı
Fidanlıktaki depo alev alev yandı
Fidanlıktaki depo alev alev yandı
Fidanlıktaki depo alev alev yandı
Fidanlıktaki depo alev alev yandı
Fidanlıktaki depo alev alev yandı
Fidanlıktaki depo alev alev yandı
Fidanlıktaki depo alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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