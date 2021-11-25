Fidan Ataselim kimdir? Fidan Ataselim kaç yaşında, nereli? Fidan Ataselim hayatı ve biyografisi!

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FİDAN ATASELİM KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde okudu. 2010 yılında Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği'nin kuruluşunda yer aldı. Platformun İstanbul temsilciliğini üstleniyor.

Platformun kurulduğu 2010 yılından bu yana öldürülen kadın kardeşlerimizin aileleriyle birlikte davalarda adalet mücadelesi veriyor. Bu yolla, kadın cinayetlerine sebep olan ihmallerin gündem olması ve bu dolayımla kadın cinayetlerine karşı etkin bir kamuoyu oluşturmayı hedefliyor. Aynı zamanda kadınların korunması ile ilgili 6284 sayılı yasanın uygulanması için korunma altındaki kadınlarla beraber çalışmalar yapıyor.

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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