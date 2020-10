FİBROMİYALJİ HABERLERİ

Fibromiyalji - Dün

Romatizmanın ileri yaşlarda görüldüğü algısının yanlış olduğunu ifade eden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mahmut Mutlu, her beş hastadan üçünün 65 yaş altında olduğunu söyledi. Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mahmut Mutlu, artritin "romatizma" ileri yaşlarda görüldüğü algısının yanlış olduğunu belirterek, her beş hastadan üçünün 65 yaş altında olduğuna dikkat çekti.12 Ekim Dünya Artrit Günü nedeniyle yaptığı açıklamasına, artrit durumunun tanımı ile başlayan Prof. Dr. Mutlu, "Genel anlamı ile eklemlerde meydana gelen enflamasyonlu (yangılı) veya dejeneratif (kireçlenme) şikayetlerle birlikte ağrılı, zaman zaman hafif, orta, ileri derecede hareket kısıtlılığına sebep olan klinik bir tablodur." dedi. Artritin her yaşta görülebilen bir durum olduğunu belirten Mutlu, "Toplum içinde yaygın olarak romatizma adı ile bilinmektedir. İskelet sistemimizin hareket etmesini sağlayan eklemler, eklemleri meydana getiren karşılıklı kıkırdak ve kemik yapılar, kaslar ve bu yapıları bir arada tutan bağlarda ağrı, bazen şişlik, şekil bozukluğu ve hareket kısıtlılığına sebep olan bu klinik tabloya romatizma yani tıbbi genel adı ile artrit denilmektedir. Eklem romatizmaları (romatoid artrit, osteoartrit), yumuşak doku romatizmaları (boyun, bel ağrıları, fibromiyalji) ve kemik erimesi(osteoporoz) bunlar arasında en sık görünenleridir.