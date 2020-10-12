FİBROMİYALJİ HABERLERİ

Fibromiyalji - Dün
"Romatizma her yaşta sizi bulabilir"
Romatizmanın ileri yaşlarda görüldüğü algısının yanlış olduğunu ifade eden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mahmut Mutlu, her beş hastadan üçünün 65 yaş altında olduğunu söyledi. Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mahmut Mutlu, artritin "romatizma" ileri yaşlarda görüldüğü algısının yanlış olduğunu belirterek, her beş hastadan üçünün 65 yaş altında olduğuna dikkat çekti.12 Ekim Dünya Artrit Günü nedeniyle yaptığı açıklamasına, artrit durumunun tanımı ile başlayan Prof. Dr. Mutlu, "Genel anlamı ile eklemlerde meydana gelen enflamasyonlu (yangılı) veya dejeneratif (kireçlenme) şikayetlerle birlikte ağrılı, zaman zaman hafif, orta, ileri derecede hareket kısıtlılığına sebep olan klinik bir tablodur." dedi. Artritin her yaşta görülebilen bir durum olduğunu belirten Mutlu, "Toplum içinde yaygın olarak romatizma adı ile bilinmektedir. İskelet sistemimizin hareket etmesini sağlayan eklemler, eklemleri meydana getiren karşılıklı kıkırdak ve kemik yapılar, kaslar ve bu yapıları bir arada tutan bağlarda ağrı, bazen şişlik, şekil bozukluğu ve hareket kısıtlılığına sebep olan bu klinik tabloya romatizma yani tıbbi genel adı ile artrit denilmektedir. Eklem romatizmaları (romatoid artrit, osteoartrit), yumuşak doku romatizmaları (boyun, bel ağrıları, fibromiyalji) ve kemik erimesi(osteoporoz) bunlar arasında en sık görünenleridir.
Fibromiyalji - 9.10.2020
Son dakika haberleri... Uzmanından kas ağrıları için ozon terapisi önerisi
Medipol Mega Üniversite Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Doç. Dr. Didem Sezgin Özcan, "Ozon terapi, dolaşım bozuklukları, cilt yaraları, bağırsak iltihabı, enfeksiyon ve virüs kaynaklı hastalıklar, kas ağrıları, iltihaplı ya da dejeneratif eklem ve omurga rahatsızlıkları gibi birçok hastalığa fayda sağlar." ifadelerini kullandı. Özcan, Medipol Mega Üniversite Hastanesi tarafından paylaşılan yazılı açıklamasında, ozon terapisinin birçok hastalığın tedavisinde kullanıldığını dile getirdi. Ozon terapinin, dolaşım bozuklukları, cilt yaraları, bağırsak iltihabı, enfeksiyon ve virüs kaynaklı hastalıklar, kas ağrıları, iltihaplı ya da dejeneratif eklem ve omurga rahatsızlıkları gibi birçok hastalığa fayda sağladığını aktaran Özcan, "Özellikle kadınlarda görülen ve yaygın kas eklem ağrıları ile seyreden fibromiyaljide (kas romatizmasında) ağrı ve yorgunluk şikayetini azaltmada etkili bir tamamlayıcı tıp uygulamasıdır.
Fibromiyalji - 14.9.2020
Tükenmişlik sendromuna karşı yürüyüş tavsiyesi
Medicana Kadıköy Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ruhsan Cihan, "çağın hastalığı" ve "tükenmişlik sendromu" olarak da bilinen fibromiyalji sendromuna ilişkin, "'Her tarafım ağrıyor', 'sabahları uyanamıyorum', 'sürekli yorgunum' diyenlerin sayısı her geçen gün artıyor.
Fibromiyalji - 24.6.2020
Pasinler Kaplıcaları Sağlık Bakanlığınca tescilli kaplıcalar listesine alındı
Fibromiyalji - 22.6.2020
Son dakika! Her kas ağrısı Kovid-19 olmayabilir
Ağrının ayırıcı tanısında, birçok hastalık ve gündem itibarıyla Kovid-19 hastalığı düşünülse de halen toplumda görülen en sık ağrı kaynağının kas-iskelet sistemi olduğunu vurgulayan Ağırman, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bel-boyun ağrıları, fibromiyalji hastalığı sıklıkla karşılaşılan durumlardır.
Fibromiyalji - 12.6.2020
Kadinlarda bel ağrılarına dikkat !
6 Fibromiyalji sendromu kadınlarda daha sık görülür.
Fibromiyalji - 18.5.2020
Eklem ağrısı sebeplerine dikkat !
Hareketsizlik, oturarak çalışmak gibi hareketsiz bir yaşam tarzı Hashimoto tiroiditi ve diğer hipotirodiler veya Fibromiyalji sendromu hastalıklar.
Fibromiyalji - 13.3.2020
Sabah ayağınızın üzerine basamıyorsanız dikkat !
Topuk dikeni tanısı nasıl konulur ? Topuk dikeni ilerlememiş evresindeyse muayene ile tanı konulabilir. Ayrıca MR ve bazen Ultrason görüntüleme ile taban zarındaki ödem ve kalınlaşma tespit görüntülenebilir.Basit bir röntgen ile de tanı koyulabilir. Ancak önemli bir nokta var ki ayak altı ağrısı ve topuk dikeni iltahaplı omurga romatizmasının ilk belirtisi de olabilir. Ayrıca Fibromiyaljisendromu olan hastalarda da görülebilir.
Fibromiyalji - 12.3.2020
TRABZON 'Koronavirüs'e karşı ozon terapisi önerisi
Genel Cerrah ve Ozon Terapi Uzmanı İsmail Hakkı Ocak, bağışıklık sistemini güçlendiren ozon terapinin tüm dünyayı etkisi altına alan 'koronavirüs' başta olmak üzere grip gibi bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde çok önemli bir rolü olduğunu söyledi. Ocak, "Yıllardır dünyanın birçok ülkesinde kullanılan ozon tedavisi, bağışıklık sisteminin güçlenmesinde, kan ve dokuların daha çok oksijenlenmesini sağlayarak hastaya kendisini zinde hissettiriyor. Ozon tedavisi, bağışıklık sistemini güçlendirmesinin yanı sıra, kronik yorgunluk sendromu, romatizmal hastalık ve fibromiyalji, dolaşım bozukluk giderilmesi, bakteriyel, virüs, mantar enfeksiyonları tedavisi antimikrobiyeldir, bel ve boyun fıtıklarında ağrının azaltılması, astım ve alerjiler, zayıflama ve haşimato, diyabet ve insülin direncinin azaltılması, depresyon, kas hastalıkları ve eklem ağrıları gibi hastalıkların da tedavisinde kullanılıyorö diye konuştu.
Fibromiyalji - 9.3.2020
Romatoloji nedir? Romatoloji ne demek? Romatoloji neye ve hangi hastalıklara bakar?
Fibromiyalji - 2.3.2020
Baş ve omuz ağrısı beyincik sarkmasının belirtisi olabilir
BEYİNCİK SARKMASININ BELİRTİLERİ Ellerde ve ayaklarda uyuşma veya karıncalanma, yutma güçlüğü, işitme kaybı, baş dönmesi, boyun ağrısı, vücudun üst kısmında zayıflık, ağrı ve sıcaklık duyusu kaybı, denge kaybı ya da yürümede zorluğun beyincik sarkmasının belirtileri olarak sıralayan Doç. Dr. Kaya, "Hastalar genellikle baş ağrısı belirtisi ile nöroloji, omuz ağrısı nedeniyle fizik tedavi birimine baş vuruyor. Bu nedenle kişilere, boyun fıtığı, fibromiyalji, anxiete tanıları konularak beyincik sarkması teşhisinde geç kalınıyor" diye konuştu.
Fibromiyalji - 5.2.2020
İNTERNETTE VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ
"AKUPUNKTURA TALEP GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR" 5300 yıllık bir geçmişe sahip olan akupunktur hakkında bilgiler veren akupunktur uzmanı Uzm. Dr. Zübeyir YAĞMUR şöyle konuştu, "Akupunktur binlerce yıldır binlerce hastalıkta kullanılan tedavidir. Akupunktur destekleyici, koruyucu ve tedaviye destek amaçlı binlerce yıldır kullanılan bir tedavi şeklidir. Kullanım yerleri açısından düşündüğünüzde, tepeden tırnağa diyebileceğimiz ruhsal hastalıklardan tutun da depresyonlardan kaygı bozukluklarından duygu durum bozukluklarından yanı sıra kulak burun boğaz hastalıklarından kulak çınlamasından, göz hastalıklarından yine kalp kas ve iskelet hastalıklarından fibromiyaljilardan ve diğer bir türlü nörolojik hastalıklara kadar migrenlere kadar kullanılan bir tedavi şeklidir.
Fibromiyalji - 5.2.2020
DHA YURT ÖZEL GÜNDEM- TEKRAR
"AKUPUNKTURA TALEP GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR" 5300 yıllık bir geçmişe sahip olan akupunktur hakkında bilgiler veren akupunktur uzmanı Uzm. Dr. Zübeyir YAĞMUR şöyle konuştu, "Akupunktur binlerce yıldır binlerce hastalıkta kullanılan tedavidir. Akupunktur destekleyici, koruyucu ve tedaviye destek amaçlı binlerce yıldır kullanılan bir tedavi şeklidir. Kullanım yerleri açısından düşündüğünüzde, tepeden tırnağa diyebileceğimiz ruhsal hastalıklardan tutun da depresyonlardan kaygı bozukluklarından duygu durum bozukluklarından yanı sıra kulak burun boğaz hastalıklarından kulak çınlamasından, göz hastalıklarından yine kalp kas ve iskelet hastalıklarından fibromiyaljilardan ve diğer bir türlü nörolojik hastalıklara kadar migrenlere kadar kullanılan bir tedavi şeklidir.
Fibromiyalji - 5.2.2020
DHA YURT ÖZEL GÜNDEM
"AKUPUNKTURA TALEP GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR" 5300 yıllık bir geçmişe sahip olan akupunktur hakkında bilgiler veren akupunktur uzmanı Uzm. Dr. Zübeyir YAĞMUR şöyle konuştu, "Akupunktur binlerce yıldır binlerce hastalıkta kullanılan tedavidir. Akupunktur destekleyici, koruyucu ve tedaviye destek amaçlı binlerce yıldır kullanılan bir tedavi şeklidir. Kullanım yerleri açısından düşündüğünüzde, tepeden tırnağa diyebileceğimiz ruhsal hastalıklardan tutun da depresyonlardan kaygı bozukluklarından duygu durum bozukluklarından yanı sıra kulak burun boğaz hastalıklarından kulak çınlamasından, göz hastalıklarından yine kalp kas ve iskelet hastalıklarından fibromiyaljilardan ve diğer bir türlü nörolojik hastalıklara kadar migrenlere kadar kullanılan bir tedavi şeklidir.
Fibromiyalji - 22.12.2019
Kayseri Şehir Hastanesinde hipnozla tedavi yöntemi hastalıklara çare oluyor
Fibromiyalji - 22.12.2019
Kayseri Şehir Hastanesinde hipnozla tedavi yöntemi hastalıklara çare oluyor
Fibromiyalji - 24.10.2019
Rutubetli havalar ağrıları tetikleyebilir
Çalışmada, İngiltere genelinde artrit, fibromiyalji, migren ve nöropatik ağrılardan muzdarip 2 bin 500 kişinin, 1 ila 15 ay kayıt altına aldıkları ağrı semptomları, yine her gün cep telefonları üzerinden kayda alınan hava durumu verileriyle karşılaştırmalı olarak incelendi.
Fibromiyalji - 16.10.2019
"Doğru yapılan hacamat kalıcı iz bırakmaz"
Hacamatın eğitimsiz kişilerce; uygun olmayan koşullarda ve uygun olmayan hastalara yapıldığında ise çok olumsuz sonuçlara neden olabileceğine dikkati çeken Can, "Hacamat yönteminin faydaları oldukça fazla. Özellikle, fibromiyalji hastalığı, kronik yorgunluk ve tükenmişlik sendromu, gerilim tipi baş ağrıları ve migren konusunda sıklıkla başvurulan bir yöntem.