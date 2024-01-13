Çalışmayan bağırsak panik atak ve anksiyete yapıyor

Fitoterapi Uzmanı Dr. Mustafa Eraslan, Haberler.com YouTube kanalında Gökay Kalaycıoğlu'na konuk olarak bağırsak sağlığıyla kronik rahatsızlıklar arasındaki ilişkiyi anlattı.

Fibromiyalji, sedef, egzama ve romatizma gibi rahatsızlıkların en önemli nedeninin bağırsakların düzgün çalışmaması olduğunu söyleyen Eraslan, panik atak ve anksiyete gibi psikolojik rahatsızlıklarda da bağırsak sorunlarının etkisine işaret etti.

BAĞIRSAK SORUNLARI SADECE İLAÇLA MI ÇÖZÜLÜR?

Bağırsakların, doğru çalışmasında en önemli rolün yeterli su içilmesi olduğunu belirten Eraslan, konuyla ilgili rahatsızlık yaşayanların ilaçlara mahkum edildiğini ancak bunun farklı bir yönteminin de olduğunu söyledi.

Sorun yaşayanlarda bağırsak temizliği yapılmasının gerekliliğine işaret eden Eraslan, benzer sorunları yaşayanların yeme ve içme düzenine dikkat etmesiyle büyük aşama kaydedeceğini ifade etti.

SUYA VE LOKMALARI İYİ ÇİĞNEMEYE DİKKAT

Yeterli su alımına özen gösterilmesinin, yemeklerde lokmaların iyi çiğnenmesinin ve ihtiyaç duyulduğunda kür yaptırmanın bağırsak sorunlarını uzaklaştıracağını belirten Eraslan, panik atak ve anksiyete gibi rahatsızlıklarda bağırsakların görevini doğru yapmayışının etkisini vurguladı.