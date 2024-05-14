Kronik kas ağrılarına neden oluyor! Fibromiyalji nedir?

Fibromiyalji ağrısı, vücudun farklı bölgelerinde, özellikle kasların, bağların ve tendonların yakınında hissedilir. Ağrı, bazen yaygın ve sürekli olabilir, bazen de dönemsel olarak artabilir. Ağrı genellikle sabahları daha şiddetli olabilir ve stres, uyku bozuklukları, hava değişiklikleri veya aşırı fiziksel aktivite gibi faktörler tarafından tetiklenebilir. Peki fibromiyalji nedir, belirtileri ve nedenleri neler? İşte merak edilenler…

FİBROMİYALJİNEDİR?

Fibromiyalji, genel kas ağrıları ve vücuttaki belirli noktalarda kronik ağrı ile karakterize bir yumuşak doku romatizmasıdır. Hastalığa yorgunluk, uykusuzluk, depresyon gibi çeşitli fiziksel ve psikolojik belirtiler de eşlik eder. Toplumun yaklaşık %3'ünde görülen fibromiyalji sendromuna kadınlarda daha sık rastlanır.

Fibromiyalji sendromu (FMS) olarak da adlandırılan fibromiyalji, vücutta genel hassasiyet alanlarının oluştuğu, kaslarda ve kemiklerde ağrı ile genel yorgunluk hissedilen, uyku düzeninde problemlere ve bilişsel bozukluklara neden olan kronik, yani uzun süreli bir durumdur. Henüz kesin olarak bilinmemekle birlikte, gerçekleştirilen en son araştırmalar ışığında fibromiyaljinin enfeksiyon, travma ve stres gibi bir kısım tetikleyici ile etkisini gösteren kalıtsal özelliklere bağlı genetik eğilimlerden kaynaklandığı görülmektedir. Bir teoriye göre beyin bir sebepten dolayı ağrı eşiğini düşürür ve daha önce acı vermeyen duyumlar zamanla çok acı verici hale gelir. Başka bir teori ise sinirlerin ağrı sinyallerine aşırı tepki göstermesidir. Buna göre fibromiyalji durumundan etkilenen bireylerde beyin ve sinirler normal ağrı sinyallerini yanlış yorumlayabilir veya aşırı tepki verebilir.

FİBROMİYALJİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Fibromiyalji belirtileri subjektiftir ve herhangi bir testle ölçülemez. Bunlar arasında şunlar bulunur:

Herhangi bir ağrıyı normalden daha fazla algılamak

Ağrı yapmayan uyarıcıları da ağrı gibi hissetme

El ve ayaklarda karıncalanma hissi ve uyuşma

Çarpıntı

Egzersize karşı dirençsizlik

Kabızlık, ishal ve gaz şikayetleri

Depresyon hali

Hafıza problemleri

FİBROMİYALJİ NEDEN OLUR?

Fibromiyalji, vücutta genel hassasiyet alanlarının oluştuğu, kaslarda ve kemiklerde ağrı ile genel yorgunluk hissedilen, uyku düzeninde problemlere ve bilişsel bozukluklara neden olan kronik bir durumdur. Henüz kesin olarak bilinmemekle birlikte, fibromiyaljinin nedenleri hakkında bazı teoriler ve faktörler vardır: