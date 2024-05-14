Kronik kas ağrılarına neden oluyor! Fibromiyalji nedir?
Fibromiyalji, yaygın ve kronik bir ağrı sendromudur. Fibromiyalji hastaları genellikle yaygın vücut ağrısı, yorgunluk, uyku bozuklukları, zihinsel bulanıklık ve duyarlılık yaşarlar. Bu durum, belirgin bir doku hasarı veya inflamasyon olmaksızın, sinir sistemi işlev bozukluğuyla ilişkilendirilir. Fibromiyalji nedir, belirtileri ve nedenleri neler?
Fibromiyalji ağrısı, vücudun farklı bölgelerinde, özellikle kasların, bağların ve tendonların yakınında hissedilir. Ağrı, bazen yaygın ve sürekli olabilir, bazen de dönemsel olarak artabilir. Ağrı genellikle sabahları daha şiddetli olabilir ve stres, uyku bozuklukları, hava değişiklikleri veya aşırı fiziksel aktivite gibi faktörler tarafından tetiklenebilir. Peki fibromiyalji nedir, belirtileri ve nedenleri neler? İşte merak edilenler…
FİBROMİYALJİNEDİR?
Fibromiyalji, genel kas ağrıları ve vücuttaki belirli noktalarda kronik ağrı ile karakterize bir yumuşak doku romatizmasıdır. Hastalığa yorgunluk, uykusuzluk, depresyon gibi çeşitli fiziksel ve psikolojik belirtiler de eşlik eder. Toplumun yaklaşık %3'ünde görülen fibromiyalji sendromuna kadınlarda daha sık rastlanır.
Fibromiyalji sendromu (FMS) olarak da adlandırılan fibromiyalji, vücutta genel hassasiyet alanlarının oluştuğu, kaslarda ve kemiklerde ağrı ile genel yorgunluk hissedilen, uyku düzeninde problemlere ve bilişsel bozukluklara neden olan kronik, yani uzun süreli bir durumdur. Henüz kesin olarak bilinmemekle birlikte, gerçekleştirilen en son araştırmalar ışığında fibromiyaljinin enfeksiyon, travma ve stres gibi bir kısım tetikleyici ile etkisini gösteren kalıtsal özelliklere bağlı genetik eğilimlerden kaynaklandığı görülmektedir. Bir teoriye göre beyin bir sebepten dolayı ağrı eşiğini düşürür ve daha önce acı vermeyen duyumlar zamanla çok acı verici hale gelir. Başka bir teori ise sinirlerin ağrı sinyallerine aşırı tepki göstermesidir. Buna göre fibromiyalji durumundan etkilenen bireylerde beyin ve sinirler normal ağrı sinyallerini yanlış yorumlayabilir veya aşırı tepki verebilir.
FİBROMİYALJİ BELİRTİLERİ NELERDİR?
Fibromiyalji belirtileri subjektiftir ve herhangi bir testle ölçülemez. Bunlar arasında şunlar bulunur:
- Herhangi bir ağrıyı normalden daha fazla algılamak
- Ağrı yapmayan uyarıcıları da ağrı gibi hissetme
- El ve ayaklarda karıncalanma hissi ve uyuşma
- Çarpıntı
- Egzersize karşı dirençsizlik
- Kabızlık, ishal ve gaz şikayetleri
- Depresyon hali
- Hafıza problemleri
FİBROMİYALJİ NEDEN OLUR?
Fibromiyalji, vücutta genel hassasiyet alanlarının oluştuğu, kaslarda ve kemiklerde ağrı ile genel yorgunluk hissedilen, uyku düzeninde problemlere ve bilişsel bozukluklara neden olan kronik bir durumdur. Henüz kesin olarak bilinmemekle birlikte, fibromiyaljinin nedenleri hakkında bazı teoriler ve faktörler vardır:
- Yapılan araştırmalar genetik faktörlerin fibromiyaljiyi etkilediğini göstermektedir. Aynı ailede görülme sıklığı ve genlerle aktarılabilir olması bu teoriyi desteklemektedir.
- Çevresel faktörler de fibromiyalji sendromuna neden olan önemli etkenlerden biridir. Örneğin, enfeksiyonlar (grip, zatürre, Salmonella, Şigella), Epstein-Barr virüsü gibi çevresel faktörler fibromiyaljiyi tetikleyebilir.
- Fibromiyalji aynı zamanda psikolojik boyuta sahip bir hastalıktır. Stres, uzun süreli travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) gibi faktörler, fibromiyaljiyi tetikleyebilir.
- Fibromiyalji genellikle orta yaşlarda görülür ve yaşlandıkça riski artar. Ancak çocuklarda da görülebilir.
- Vücudun farklı bölgelerindeki ağrı hissi özelleşmiş sinir hücreleri aracılığıyla beyne iletilir. Fibromiyalji durumunda sinirler normal ağrı sinyallerini yanlış yorumlayabilir veya aşırı tepki verebilir.