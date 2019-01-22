Fıba Şampiyonlar Ligi: Banvit: 96 - Sidigas Avellino: 88

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 12. hafta maçında Banvit, Bandırma'da konuk ettiği Sidigas Avellino'yu 96-88 mağlup ederek ilk iki için avantaj elde etti.

Salon: Banvit Kara Ali Acar Hakemler: Yohan Rosso xx, Oskars Lucis xx, Tanel Suslov xx Banvit: Alex Perez xx 7, İsmail Cem Ulusoy x 2, Tolga Geçim xx 7, Jordan Morgan xxxx 24, Rıdvan Öncel x 2,Metahan Akyel xx 8, Gary Neal xxx 18, D.J. Shelton xx 11, Ragıp Berke Atar xx 4, McKenzie Moore xxx 13 Başantrenör: Hakan Demir Sidigas Avellino: Patric Young xx 11, Ariel Filloy xx 8, Luca Campani xx 8, Luca Campogrande x 4, Lorenzo D Ercole xx 8, Keifer Sykes xxxx 43, Stefano Spizzichini x 6 Başantrenör: Nenad Vucinic 1. Periyot: 27-19 (Banvit lehine) Devre: 52-46 (Banvit lehine) 3. Periyot: 76-63 (Banvit lehine)

(İHA)

Kaynak: İHA