FEZA GÜRSEY BİLİM MERKEZİ'NDE EĞİTİMLER DEVAM EDİYOR
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FEZA GÜRSEY BİLİM MERKEZİ'NDE EĞİTİMLER DEVAM EDİYOR

FEZA GÜRSEY BİLİM MERKEZİ'NDE EĞİTİMLER DEVAM EDİYOR
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Feza Gürsey Bilim Merkezi, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte eğitimler de yoğun ilgi görmeye başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Feza Gürsey Bilim Merkezi, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte eğitimler de yoğun ilgi görmeye başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren "Feza Gürsey Bilim Merkezi" Başkentli çocukların boş vakitlerini verimli bir şekilde değerlendirmesi için etkinliklerine kaldığı yerden devam ediyor.

Türkiye'nin ilk bilim merkezi olan Feza Gürsey Bilim Merkezi, haftanın 7 günü 08. 00-18. 00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Bilim merkezine gelen Başkentli minikler, birbirinden farklı atölyelerde düzenlenen bilimsel çalışmalara katılarak teknoloji ve bilimi eğlenerek öğreniyor.

SIVI AZOT DENEYİNDEN MOMENTUMA

Feza Gürsey Bilim Merkezi uzman rehberleri; sıvı azot gösterisinden açısal momentuma, fısıltı tabaklarından sıcak hava balonuna, gölge tünelinden çeşitli bilimsel deneylerle çocukları tanıştırıyor.

Sosyal mesafe ve maske kuralına uyularak gerçekleştirilen etkinliklerde bilimin önemini eğlenerek öğrenen çocukların hem merak duygusu hem de el becerileri gelişiyor.

Gurup halinde Feza Gürsey Bilim Merkezi'ni ziyaret eden çocuklardan 10 yaşındaki Zeynep Ecrin Canatız, "Buraya farklı şeyler öğrenmek için geldim. En çok pencere deneyi ilgimi çekti. Farklı açılardan görmemi sağladı" derken Cihat Emin Aslan ise, "14 yaşındayım bilimi eğlenerek öğreniyoruz burada. Elektrik deneyini beğendim saçlarım elektriklendi" sözleriyle yaşadığı deneyimi anlattı.

Merkeze gelmek için can attığını söyleyen Eylül Naz Şerbetçi ise düşüncelerini, "Bilim öğrenmek için buraya geldim. İlk defa geliyorum buradaki aletleri çok merak ediyordum. Burası çok eğlenceli" sözleriyle dile getirdi.

Kaynak: Habermetre

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FEZA GÜRSEY BİLİM MERKEZİ'NDE EĞİTİMLER DEVAM EDİYOR - Haberler
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