Feza Gürsey Bilim Merkezi faaliyetlerini dijital ortama taşındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Feza Gürsey Bilim Merkezi faaliyetlerini dijital ortama taşındı

Türkiye'nin ilk bilim merkezi olma özelliğine sahip Feza Gürsey Bilim Merkezi, pandemi nedeniyle bilime dair faaliyetlerini açtığı YouTube kanalında yayınlayacak.

Feza Gürsey Bilim Merkezi faaliyetlerini dijital ortama taşındı
19.09.2020 11:43 | Son Güncelleme: 19.09.2020 11:46

Türkiye'nin ilk bilim merkezi olma özelliğine sahip Feza Gürsey Bilim Merkezi, pandemi nedeniyle bilime dair faaliyetlerini açtığı YouTube kanalında yayınlayacak. "Bilimin Eğlenceli Dünyası" isimli programda atölye çalışmaları ve deneyler yapılacak. Programlar, ABB TV'den de canlı yayınlanacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, pandemi günlerinde çocuklar için faydalı ve eğlenceli projeleri hayata geçiriyor. ANFA bünyesinde Altınpark'ta hizmet veren Feza Gürsey Bilim Merkezi, korona virüs sebebiyle çocuklara hitap eden, basit ve eğlenceli içerikleri YouTube kanalından ve ABB TV'den yayınlamaya başladı.

Başkent'te bilim artık her yerde

Covid-19 önlemlerini alarak yaz ayları boyunca Ankara'nın parklarında "Bilim Her Yerde" etkinliğini gerçekleştiren Bilim Merkezi, örgün eğitimden uzak kalan çocukların evde geçirdikleri süre boyunca eğlenceli vakit geçirmesi amacıyla bilime dair faaliyetlerini YouTube kanalında yayınlamaya başladı.

Yayınlar ABB TV'de de yayınlanacak

Bilim Merkezi, EBA TV de verilen eğitimlere paralel olarak gitmeye ve verilen eğitimleri deneyler ile atölye çalışmalarıyla desteklemeye özen gösterecek. "Bilimin Eğlenceli Dünyası" isimli programda atölye çalışmaları ve deneyler yapılacak. Feza Gürsey Bilim Merkezi'nin Youtube kanalında yayınladığı içerikler aynı zaman da ABB TV'den de izlenebilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Merve Dizdar Fahriye Evcen Aytaç Ağırlar
Spor Falcao Sörloth Adem Büyük Fatih Terim Mehmet Özdilek
Daha Fazla Milli Bursa Adana Fransa
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Feza Gürsey Bilim Merkezi faaliyetlerini dijital ortama taşındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.9.2020 11:47:27. #1.14#
title