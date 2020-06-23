Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa
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Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa

TBB Başkanı Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den fotoğraf paylaşmasına tepki gösteren TBB İnsan Hakları Merkezi Genel Sekreteri Mustafa Kemal Karahan görevinden istifa etti.

23.06.2020 11:48 | Son Güncelleme: 23.06.2020 12:17

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu'nun 15 baro başkanıyla birlikte Anıtkabir'de çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşması sonrası TBB'de istifa yaşandı. Görevinden istifa eden TBB İnsan Hakları Merkezi Genel Sekreteri Mustafa Kemal Karahan "Baro başkanları darp edilirken Anıtkabir ziyaretinin fotoğraflarının paylaşılması çoktan taşmış olan bardağı deviren son hamle olmuştur" dedi.

Barolarla ilgili yeni yasa girişimine karşı 'Savunma Yürüyüşü' başlatan baro başkanları dün Ankara girişinde polis tarafından engellendi.

FEYZİOĞLU ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ

Avukatların polis tarafından darp edildiği anlarda Türkiye Barolar Birliği Başkanı (TBB) Metin Feyzioğlu Anıtkabir'i ziyaret etti ve ziyaretin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf istifa getirdi: Çoktan taşan bardağı deviren son hamle

FOTOĞRAF İSTİFA GETİRDİ

Gazete Duvar'ın aktardığına göre, TBB İnsan Hakları Merkezi Genel Sekreteri Mustafa Kemal Karahan, Feyzioğlu'na tepki göstererek görevinden istifa etti.

İstifa dilekçesini sosyal medya hesabından da paylaşan Karahan, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nca bir süredir devam eden temel hak ve özgürlüklere aykırı eylemlerin düzelmesi ve insan hakları mücadelesinin terk edilmemesi adına merkez olarak yoğun çaba göstermemize rağmen düşünce açıklamalarına tahammül edilmeyip terörize edildiği, baro başkanlarının ve aydınların açıkça hedef gösterilmeye devam edildiği görülmektedir. Türkiye'nin dört bir yanından hareket eden 56 baro başkanının, baroları ve avukatlık mesleğini yok etme projesine karşı demokratik yürüyüşlerinin dahi bizzat birlik başkanı tarafından terörize edilmeye çalışılması ve baro başkanları polis tarafından darp edilirken Anıtkabir ziyaretinin fotoğraflarının paylaşılması çoktan taşmış olan bardağı deviren son hamle olmuştur. Baro Başkanları darp edilirken Anıtkabir'den fotoğraf paylaşılması çoktan taşmış olan bardağı deviren son hamle olmuştur… Bu sebeplerle 2013 yılından beri yürüttüğüm TBB İnsan Hakları Merkezi Genel Sekreterliği görevimden 22.06.2020 itibariyle istifa etmiş bulunuyorum!"

Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa

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