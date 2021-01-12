Feyza Çıpa'ya ihanet iddiaları soruldu
12.01.2021 21:46 | Son Güncelleme: 12.01.2021 21:50
Oyuncu Feyza Çıpa, önceki akşam Tarabya'da aracıyla seyir halindeyken görüntülendi. Çıpa'ya eski nişanlısı Kutsi'nin kendisine ihanet edip etmediği soruldu. İşte Feyza Çıpa'nın flaş yanıtı...
Feyza Çıpa, "Kutsi ile birlikte olduğunuz dönemde, Kutsi aynı dizide rol aldığı küçük oyuncunun annesi Sibel Ülker ile tanışıyor muydu?& ; İhanet iddiaları doğru mu?" sorusu üzerine, "Bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Allah herkesin yolunu açık etsin. Zaten bitti, gitti" cevabını verdi.
Kaynak: Snob Magazin