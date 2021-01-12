Feyza Çıpa'ya ihanet iddiaları soruldu

Feyza Çıpa, "Kutsi ile birlikte olduğunuz dönemde, Kutsi aynı dizide rol aldığı küçük oyuncunun annesi Sibel Ülker ile tanışıyor muydu?& ; İhanet iddiaları doğru mu?" sorusu üzerine, "Bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Allah herkesin yolunu açık etsin. Zaten bitti, gitti" cevabını verdi.

Kaynak: Snob Magazin