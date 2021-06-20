Feyza Aktan'dan otomobilin iki yıllık kullanım bedeli isteniyor
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Feyza Aktan'dan otomobilin iki yıllık kullanım bedeli isteniyor

Feyza Aktan'dan otomobilin iki yıllık kullanım bedeli isteniyor
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Trafik sigortası bittiği için bağlanan aracını geri alamayan Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan, meğer araçla ilgili Ercan Deniz'le de davalıkmış. Deniz'in Aktan'dan aracın iki yıllık kullanım bedelini istediği öğrenildi.

Şarkıcı Özcan Deniz'le mayıs başında olaylı bir şekilde boşanan ve aralarında sular durulmayan 29 yaşındaki Fezya Aktan, zor günler geçiriyor. Geçtiğimiz hafta, Feyza Aktan'ın kullandığı araç, sigortası bittiği için trafik ekipleri tarafından durdurulmuş, sonra da otoparka çekilmişti.

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; neye uğradığını şaşıran Aktan, meğer aynı otomobille ilgili olarak eski kayınbiraderi Ercan Deniz'le mahkemelik olduğu ortaya çıktı. Ercan Deniz tarafından üç ay önce mahkemeye verilen Aktan, iki yıldır kullandığı aracın; yıpranma, yol-köprü geçişleri ve olası hasarlarının ödenmesi talebiyle karşı karşıya kaldı.

Özcan Deniz ise şimdilik bu konuyla ilgili sessizliğini koruyorken, Feyza Aktan da el konulan araçla ilgili hala mahkeme sürecini bekliyor. Aktan, daha öncesinde oğlu Kuzey'in ihtiyaçlarını karşılamak için Özcan Deniz'le bir sözleşme imzalamış ve bu sayede araba kendisinde verilmişti.

Deniz'in; oğlunun annesi Aktan'ın kendisine anlaşmalı olarak verdiği araç ise şimdilik otoparkta ve kimse tarafından teslim alınmadı. Ayrıca Feyza Aktan, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek ünlü sanatçı ve abisi Ercan Deniz hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Özcan Deniz ise Aktan'a oğlu için velayet davası açmış, eski eşinin kendisine iftara attığını söylemişti.

Feyza Aktan'dan otomobilin iki yıllık kullanım bedeli isteniyor
Feyza Aktan'dan otomobilin iki yıllık kullanım bedeli isteniyor
Feyza Aktan'dan otomobilin iki yıllık kullanım bedeli isteniyor

Kaynak: Snob Magazin

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