Fevzi Aydoğan'dan müzik dünyasına yeni isim
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Fevzi Aydoğan'dan müzik dünyasına yeni isim

28.02.2021 15:21 | Son Güncelleme: 28.02.2021 15:25
Fevzi Aydoğan'dan müzik dünyasına yeni isim

Dijital dünyaya sunduğu hizmetlerle adından söz ettiren Fevzi Aydoğan prodüktörlük çalışmalarına da devam ediyor.

Müzik dünyasında dijital projelerde Ömür Gedik, Aynur Aydın, Derya Bedavacı, Fatih Ürek gibi önemli birçok isimlerle çalışan Fevzi Aydoğan prodüktörlük çalışmalarında ise genç isimlere destek veriyor.

RAP DÜNYASINA HIZLI GİRİŞ YAPTI

Aydoğan'ın en son prodüktörlüğünü üstlendiği 2K prodüksiyon etiketiyle Kamuran Kayra yapımcılığında yayınlanan genç rapçi Arsdora'nın 'Geri Ver Beni' isimli çalışması, rap dünyasında kısa sürede büyük ses getirdi.

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