Fettah Can Ile Pinhani Silivri'de Konser Verdi - Istanbul

Silivri Belediyesi 56. Yoğurt Festivali kapsamında Fettah Can ve Pinhani konser verdi.



Festival alanında düzenlenen etkinlikte, yoğurt yeme yarışması düzenlendi. Daha sonra Pinhani ve Fettah Can sahne alarak, sevilen şarkılarını seslendirdi.



Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Bora Balcıoğlu, alanı dolduranlara teşekkür etti.



Konserlerle, festival sona erdi.