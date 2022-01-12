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FETÖ terör örgütüne üyelikten hükümlü 2 kişi yakalandı

FETÖ terör örgütüne üyelikten hükümlü 2 kişi yakalandı
AA / Ali Öztürk - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hükümlü 2 kişi yakalandı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hükümlü 2 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'nin (46) Onikişubat ilçesinde, 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.A'nın (36) da Ekinözü ilçesinde saklandığı bilgisine ulaştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, hükümlüleri, düzenledikleri operasyonda yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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AA / Ali Öztürk - Son Dakika Haberleri

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