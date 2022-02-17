FETÖ ŞÜPHELİSİ DOLABIN ARKASINDA YAKALANDI

KONYA (DHA) - KONYA'da Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında kamuoyunda 'Çatı Davası' olarak bilinen 478 sanığın yargılandığı davada hakkında 8 yıl 1 ay hapis cezası alan A.Y., evinde saklandığı balkondaki dolabın arkasında yakalandı. Konya'da 2017-2018 yıllarında arasında görülen FETÖ/PDY'ye yönelik 'örgüte yardım', 'örgüt yöneticiliği', 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından 478 sanığın yargılandığı dava kapsamında suçlulardan A.Y. hakkındaki 8 yıl 1 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Cezanın onmasının ardından çalışma başlatan Terörle Mücadele Şubesi ekipleri A.Y., evinde saklandığı balkondaki dolabın arkasında yakalandı. Gözaltına alınan A.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, cezaevine konacak.