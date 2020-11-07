FETÖ şüphelilerinin Yunanistan'a kaçışını organize eden 2 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

FETÖ şüphelilerinin Yunanistan'a kaçışını organize eden 2 kişi yakalandı

07.11.2020 13:05 | Son Güncelleme: 07.11.2020 13:09
FETÖ şüphelilerinin Yunanistan'a kaçışını organize eden 2 kişi yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi sahilinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isterken yakalanan 13 FETÖ şüphelisinin kaçışını organize eden 2 kişi, gözaltına alındı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi sahilinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isterken yakalanan 13 FETÖ şüphelisinin kaçışını organize eden 2 kişi, gözaltına alındı. 

Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi sahilinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 1'i Afganistan uyruklu, 21'i Türk toplam 22 kaçak, 16 Ağustos günü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Türk vatandaşlarından 11'inin FETÖ şüphelisi olduğu, Cemal Kasap (28) ve Şeyma Nur Bilir Yılmaz'ın da (30) FETÖ'ye üye olma suçundan arandığı belirlendi. Şüphelilerin üzerlerinde 500 bin lira ile 30 bin euro ele geçirildi.

Kaçakların yasadışı geçişini organize ettiği öne sürülen O.K ve M.U., Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince saklandıkları adreste yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İpek YAVAŞ

İlgili Haberler

FETÖ şüphelilerini Yunanistan'a kaçırmak isteyen 2 organizatör yakalandı
FETÖ şüphelilerini Yunanistan'a kaçırmak isteyen 2 organizatör yakalandı
Karantina kuralını ihlal eden 2 kişi, yolcu otobüsünde yakalandı - BOLU
Karantina kuralını ihlal eden 2 kişi, yolcu otobüsünde yakalandı - BOLU
Son dakika haberleri: Boşandığı eşini ölümle tehdit eden kişi polis ekiplerince yakalandı
Son dakika haberleri: Boşandığı eşini ölümle tehdit eden kişi polis ekiplerince yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Murat Kurum Ziya Selçuk Mesut Yılmaz Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Aleyna Tilki Oktay Kaynarca
Spor Ali Koç Sinan Gümüş Fatih Terim Mehmet Topal Oğuzhan Özyakup
Daha Fazla Ölü Çocuk Beşiktaş Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: FETÖ şüphelilerinin Yunanistan'a kaçışını organize eden 2 kişi yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.11.2020 13:14:51. #1.15#
title