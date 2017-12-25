Fetö Sanığı Sat'çılar ile "Mahrem İmamlarının" Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlıklarında görevli 38 asker ile bu personelden sorumlu sözde "Deniz Kuvvetleri Yapılanması"nın mahrem imamı konumundaki 14 sivil yöneticinin de aralarında bulunduğu 42'si tutuklu 52 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması başladı.



İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yer alan binada yapılan duruşmaya, 42 tutuklu, 2 tutuksuz sanık ile tarafların avukatları katıldı.



Duruşmada, sanıkların kimlik tespiti yapılmasının ardından iddianamenin okunmasına geçildi.



Duruşma, Mahkeme Başkanı Ali Öztürk'ün, iddianameyi okumasıyla devam ediyor.



İddianameden



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıkların Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emir komuta zincirinden kopuk olarak, FETÖ'nün mahrem imamlarından talimat aldıkları belirtiliyor.



Sanıkların 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, SAT ile Kurtarma ve Sualtı komutanlıklarında muhalif olduklarını düşündükleri bir kısım askerleri derdest etmekle görevlendirildiği ifade edilen iddianamede, darbe girişimi gecesi harekete geçen bu kişilerin darbenin başarısız olması nedeniyle eylemlerini tamamlayamadıkları, bu aşamadan sonra da kendilerini gizlemeye çalıştıkları anlatılıyor.



İddianamede sanıklardan SAS Komandosu E.T'nin etkin pişmanlıktan yararlandığı ve Deniz Kuvvetleri yapılanmasının mahrem imamlarından olan sanık Enes Hozan'a bağlı olduğunu itiraf ettiği aktarılıyor.



İddianamede 51 sanık hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.



"Deniz Kuvvetleri Yapılanması"nın mahrem imamı konumundaki 14 sanığın ayrıca "terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan ayrı ayrı 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, etkin pişmanlıktan yararlanan SAS Komandosu E.T'nin de aralarında bulunduğu 38 sanık hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.



Kaybolan silahlar Ümraniye'de bulundu



İddianamede, darbe girişimi sonrası SAT Komutanlığı'na ait 2'si uzun namlulu olmak üzere 4 silah ile bu silahlara ait mühimmatların, SAT komandolarının kullandığı çok sayıda şişmeli can yeleği ve çelik yelekler de dahil birçok malzemenin kaybolduğu belirtiliyor.



İhbar üzerine Ümraniye'de bir apartmanın bodrumunda bulunan silah ve mühimmatların, bu iddianamenin sanıkların arasında yer alan tutuklu SAS Komandosu Astsubay Levent Özcan'a ait olduğu aktarılan iddianamede, Özcan'ın da bu apartmanda ikamet ettiği ifade ediliyor.