FETÖ/PDY üyesi sanığa 2 yıl 1 ay hapis
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FETÖ/PDY üyesi sanığa 2 yıl 1 ay hapis

FETÖ/PDY üyesi sanığa 2 yıl 1 ay hapis
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de Bank Asya'ya para yatırmak suretiyle FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım ettiği iddiası ile yargılanan emekli polise 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Kayseri'de Bank Asya'ya para yatırmak suretiyle FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım ettiği iddiası ile yargılanan emekli polise 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık M.T hazır bulunurken, sanık avukatı da duruşmaya katıldı. Cumhuriyet Savcısı tutuksuz sanık M.T'nin 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa verdi. Mütalaaya karşı savunma yapan sanık M.T. terör örgütüne isteyerek bir yardım da bulunmadığını söyleyerek, mahkeme heyetinden beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık M.T.'ye 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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