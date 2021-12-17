'FETÖ'nün yelpazecisi' İzmir'de gözaltına alındı (2) - Haberler
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'FETÖ'nün yelpazecisi' İzmir'de gözaltına alındı (2)

'FETÖ'nün yelpazecisi' İzmir'de gözaltına alındı (2)
Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Haberler | Güncel

'BYLOCK' KULLANICISIYMIŞİzmir'de gözaltına alınan ve kamuoyunda 'FETÖ'nün yelpazecisi' olarak bilinen Adem Zengin'in, bir dönem kapatılan Zaman Gazetesi'nin Kazakistan temsilciliğini yaptığı ve örgüte müzahir dernekte genel sekreter olarak çalıştığı ortaya çıktı.

İZMİR (DHA) - 'BYLOCK' KULLANICISIYMIŞ

İzmir'de gözaltına alınan ve kamuoyunda 'FETÖ'nün yelpazecisi' olarak bilinen Adem Zengin'in, bir dönem kapatılan Zaman Gazetesi'nin Kazakistan temsilciliğini yaptığı ve örgüte müzahir dernekte genel sekreter olarak çalıştığı ortaya çıktı. Zengin'in, örgütün şifreli haber leşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu da belirlendi. Hastaneden taburcu olduktan sonra Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Adem Zengin, işlemleri için Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,


'FETÖ'nün yelpazecisi' İzmir'de gözaltına alındı (2)

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