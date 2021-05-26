FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı
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FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Mesut Çatak - Haberler | Güncel

KOCAELİ'de, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.

KOCAELİ'de, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. Bugün sabah saatlerinde yapılan eş zamanlı baskınlarda 6 kişi gözaltına alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut Çatak

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