FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı
KOCAELİ'de, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.
KOCAELİ'de, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. Bugün sabah saatlerinde yapılan eş zamanlı baskınlarda 6 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut Çatak