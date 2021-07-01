FETÖ'nün sözde "Kıbrıs imamı" Fadıl Dinçer'in yargılanmasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Kıbrıs imamı" olduğu iddiasıyla hakkında "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istenen Fadıl Dinçer'in yargılandığı davada tanıklar dinlendi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Kıbrıs imamı" olduğu iddiasıyla hakkında "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istenen Fadıl Dinçer'in yargılandığı davada tanıklar dinlendi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Dinçer ile tanık M.E.S, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada sanık avukatı da hazır bulundu.

Tanık M.E.S. ifadesinde, kapatılan FEM Dershanesi'ndeyken 2013-2014 arasında sanığın "sohbet" vermeye geldiğini söyledi.

Sanık avukatının tanığa, verilen sohbette sanığın kendilerinden "himmet" adı altında talepte bulunup bulunmadığı sorusu üzerine tanık, böyle bir talebin olmadığını kaydetti.

Tanık beyanlarının ardından söz verilen sanık Fadıl Dinçer, kapatılan FEM Dershanesi'nde çalıştığında gerek öğretmenlerle gerekse halktan kişilerle "sohbet" ettiğini belirterek, "O yapının içindeyken asker, polis ile ilişki içinde olmadım. Bank Asya'ya özel olarak para yatırmadım. Devlet hükümet aleyhinde olmadım." dedi.

Örgütün haberleşme ağı olan ByLock'u kullandığını kabul eden Dinçer, geçmişe yönelik pişmanlık duyduğunu ve terör örgütü ile anılmaktan utanç duyduğunu savunarak, tahliyesini istedi.

Sanık avukatı ise müvekkilinin kaçma şüphesinin olmadığını belirterek, gerekirse Dinçer'in 300 bin liraya kadar kefaletle tahliye edilmesini talep etti.

Beyanların ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanık Dinçer'in mevcut delil durumu ve kaçma şüphesi göz önünde bulundurularak, tutukluluğunun devamına karar verilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Fadıl Dinçer'in "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aleyna Sevim