FETÖ'nün sözde büyük bölge talebe mesulü yakalandı - Haberler
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FETÖ'nün sözde büyük bölge talebe mesulü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
FETÖ'nün sözde büyük bölge talebe mesulü yakalandı

Afyonkarahisar'da Fethullahçı Terör Örgütü (FÖTÖ) soruşturması kapsamında hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan sözde Büyük Bölge Talebe Mesulü olan Bylock kullanıcısı şahıs polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Afyonkarahisar'da Fethullahçı Terör Örgütü (FÖTÖ) soruşturması kapsamında hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan sözde Büyük Bölge Talebe Mesulü olan Bylock kullanıcısı şahıs polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, aranan şahıslara yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yürütülen çalışmalar kapsamında bir FETÖ firarisini yakalamaya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan 2016 yılında Afyonkarahisar Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından işlem yapılan ve hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hüküm bulunan KHK kapsamında kapatılan Afyonkarahisar Kamu Çalışanları Yardımlaşma Derneğinde görev yaparken ihraç edilen ve Sözde Büyük Bölge Talebe Mesulü olan Bylock kullanıcısı Nizamettin Yıldız isimli şahıs, kent merkezi Dumlupınar mahallesi civarında yapılan araştırma neticesinde yakalandı. Yakalanan şahısın işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

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