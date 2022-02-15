FETÖ'nün 'sohbet' imamlarına operasyon: 8 gözaltı - Haberler
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FETÖ'nün 'sohbet' imamlarına operasyon: 8 gözaltı

Demirören Haber Ajansı, Aytaç Öztürk - Güncel
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FETÖ'nün 'sohbet' imamlarına operasyon: 8 gözaltı

ZONGULDAK'ta, polis eşlerine yönelik sohbet imamlığı yaptıkları belirlenen FETÖ'nün 8 üyesi gözaltına alındı.

ZONGULDAK (DHA) - ZONGULDAK'ta, polis eşlerine yönelik sohbet imamlığı yaptıkları belirlenen FETÖ'nün 8 üyesi gözaltına alındı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki polislerin eşlerine yönelik sohbet imamlığı yaptıkları, örgütün gizli haberleşme programı 'Bylock'u kullandıkları belirlenen 11 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul, Tekirdağ ile Zonguldak'ta düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin yeni doğum yapması nedeniyle işlemleri askıya alınırken, soruşturma kapsamındaki  2 kişinin ise yurt dışında olduğu değerlendirildi.


Demirören Haber Ajansı / Aytaç Öztürk - Güncel

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