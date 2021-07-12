FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı tutuklandı

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MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklandı.

MİT'in operasyonu ile Kırgızistan'da yakalanan FETÖ'cü Orhan İnandı, 6 Temmuz'da Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilmişti. Ankara Cumhuriyet Savcısı Birol Tufan tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İnandı'nın gözaltı süresinin 11 Temmuz'a kadar uzatıldığı belirtildi. İnandı'nın kapsamlı ifade alma işlemi dün tamamlandı.

ORTA ASYA SORUMLUSU OLDUĞUNU KABUL ETTİ

Orhan İnandı'nın firari örgüt üyelerine Kırgızistan pasaportu temin ettiği ve örgütün parasını yönettiği belirlenmişti. İnandı'nın FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu olduğunu kabul ettiği bildirildi. İnandı'nın, FETÖ elebaşı Gülen'in kaldığı Pensilvanya'daki örgüt yapısı ve bağlantıları, örgütün diğer üyeleri ve faaliyetleriyle ilgili detaylı bilgiler verdiği ifade edildi.

TUTUKLANDI

FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı