Fetö'nün "Milli Eğitim Yapılanması"Na Hapis Cezası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Milli Eğitim yapılanması"na yönelik davanın duruşmasında, aralarında sözde bölge ve il sorumlusunun da bulunduğu 21 sanığa çeşitli oranlarda hapis cezası verildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, 8 tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı Ercan Kumhak, sanıkların son sözlerinin ardından kararı açıkladı.

Heyet, örgütün sözde "bölge abisi" tutuklu sanık Tayüp Çifci ve sözde "il abisi" Ferhat Sarıkaya'yı "silahlı terör örgütü yönetmek" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapse mahkum ederek, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Sanıklar Adil Öztürk, Adil Levent Çayırlı, Ahmet Özdemir, Ayhan Gül, Ergün Demir, Erol Sinan, Filiz Yağ, Halil Bahar, Mehmet Emin Börekçi, Muhammed Habibullah Çelik, Mehmet Demir, Mustafa Kalkan, Mustafa Uzun, Oğuz Doğan, Semih Çilingir, Şakir Aytekin, Şehmus Turgut, Tuncay Zorlu ve Veysel Öncel hakkında da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi. Tutukluluk süreleri göz önünde bulundurulan sanıklar tahliye edildi.

Mahkeme, diğer sanıklar Mehmet Emin Erdem, Ali Demirçi, Mustafa Demir ve Coşkun Fakıoğlu'nun haklarında yeterli delil olmadığı gerekçesiyle beraatlerine hükmetti.

Sanıklar S.B, B.S. ve S.S. ise örgütün deşifresine ve milli eğitim yapılanmasının belirlenmesine yönelik önemli bilgiler sağladıkları gerekçesiyle bir yıl denetimli serbestlik kapsamına alınarak tahliye edildi.

Haklarında yakalama kararı bulunan Mehmet Kalaylı, İsa Bostan ve Aykut Yakup Gültekin'in ise dosyaları ayrıldı.