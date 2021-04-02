FETÖ'nün mahrem ağabeyi tutuklandı
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FETÖ'nün mahrem ağabeyi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE - Haberler | 3. Sayfa

FETÖ'nün mahrem ağabeyi tutuklandı Adana'da 3 gün önce FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi Zanlılardan öğrenci evlerinden sorumlu mahrem ağabey tutuklandı Adana'da 3 gün önce FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

FETÖ'nün mahrem ağabeyi tutuklandı

Adana'da 3 gün önce FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi

Zanlılardan öğrenci evlerinden sorumlu mahrem ağabey tutuklandı

ADANA - Adana'da 3 gün önce FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi. Zanlılardan öğrenci evlerinden sorumlu mahrem ağabey tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ'ye yönelik şafak vakti 31 Mart günü operasyon düzenledi. Eş zamanlı olarak 7 eve tek tek giren polis 5 zanlıyı gözaltına aldı.

Zanlılardan Ş.K.'nin ve Z.Ö.'nün polislerin eşlerinden sorumlu mahrem abla olduğu, Ş.K.'nin örgütün gizli haberleşme sistemi Eagle'yi kullandığı, BankAsya'da parası olduğu ve eşinin de Gaziantep'te polislerden sorumlu ağabey olduğu öne sürüldü. M.S.Ç.'nin ise öğrenci evlerinden sorumlu mahrem ağabey olduğu, ByLock kullandığı ve Bank Asya'da hesabı olduğu iddia edildi. N.A.'nın da örgütsel faaliyetler kapsamında yurtdışına giriş ve çıkışları olduğu, Bank Asya'da hesabı ve işlemleri olduğu, sosyal medya üzerinden terör örgütü lideri Fetullah Gülen ve örgütün diğer mensuplarını övücü nitelikte paylaşımlar yaptığı, 'Bylock' kullanıcısı olan eşi M. D.'nin yine örgütle bağlantısı nedeniyle şu anda cezaevinde olduğu ileri sürüldü. Gözaltına alınan C.S.'nin ihraç polis olduğu, örgüte yönelik daha önceki operasyonlarda hakkında ifade ve teşhisler olduğu, Gaziantep'te görev yaptığı dönemde evine gelen örgüt üyelerine 'himmet' adı altında parasal destek verdiği, Diyarbakır'da görev yaptığı dönemde de evinde örgütsel içerikli sohbet toplantıları yaptığı, ayrıca FETÖ'nün emniyet teşkilatına yönelik fişleme listesinde de yer aldığı ve kendisi için, "Örgütü sahiplendiği gibi örgüte bağlılığı da yüksek, ancak bazı zaafları var" yorumu yapılarak fişlendiği iddia edildi.

İfadelerinde suçlamaları kabul etmeyen zanlılar daha sonra adliyeye sevk edildi. Zanlılardan M.S.Ç. tutuklanırken diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

FETÖ'nün mahrem ağabeyi tutuklandı
FETÖ'nün mahrem ağabeyi tutuklandı
FETÖ'nün mahrem ağabeyi tutuklandı
FETÖ'nün mahrem ağabeyi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE

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