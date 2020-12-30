FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davasında ceza yağdı
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FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davasında ceza yağdı

30.12.2020 11:59 | Son Güncelleme: 30.12.2020 12:16
FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davasında ceza yağdı

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki darbe girişimi eylemlerine ilişkin davada 12 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 80 sanık müebbet hapse çarptırıldı. Dönemin Kara Kuvvetleri Komutanlığı Cari Harekat ve Komuta Kontrol Daire Başkanı eski tuğgeneral Adem Boduroğlu ve eski albay Mutlu Serkan Vurdem ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) karargahındaki eylemlerine ilişkin 132 kişinin yargılandığı davada karar açıklandı.

12 SANIK AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET, 80 SANIK MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme, 12 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 80 sanığa müebbet hapis cezası verdi. Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki darbe girişimi eylemlerine ilişkin davada 12 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 80 sanık müebbet hapse çarptırıldı.

TUĞGENERAL ADEM BODUROĞLU'NA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Dönemin KKK Cari Harekat ve Komuta Kontrol Daire Başkanı eski tuğgeneral Adem Boduroğlu, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Dönemin KKK Personel Başkanlığı Plan Şube Müdürü eski albay Mutlu Serkan Vurdem, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

ALBAYA DA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Öte yandan dönemin KKK Personel Başkanlığı Plan Şube Müdürü eski albay Mutlu Serkan Vurdem de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün darbe girişiminde Kara Kuvvetleri Harbe Hazırlık ve Eğitim Daire Başkanı olan eski tuğgeneral Ali Rıza Çağlar'a müebbet hapis cezası verildi. Dönemin KKK Tayin Daire Başkanı eski tuğgeneral Mücahit Tamer, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün darbe girişiminde Kara Kuvvetleri Plan ve Harekat Daire Başkanı olan eski tuğgeneral İbrahim Lütfi Nuhoğlu, müebbet hapis cezası aldı.

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