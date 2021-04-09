FETÖ'nün 'jandarma mahrem yapılanması'na operasyon; 53 gözaltı kararı (2)
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FETÖ'nün 'jandarma mahrem yapılanması'na operasyon; 53 gözaltı kararı (2)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
FETÖ'nün 'jandarma mahrem yapılanması'na operasyon; 53 gözaltı kararı (2)

45 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin başkent merkezli 33 ilde başlattığı operasyonda, 53 şüpheliden 45'i yakalanarak, gözaltına alındı.

45 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA 

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin başkent merkezli 33 ilde başlattığı operasyonda, 53 şüpheliden 45'i yakalanarak, gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.


FETÖ'nün 'jandarma mahrem yapılanması'na operasyon; 53 gözaltı kararı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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