FETÖ'nün 'jandarma mahrem yapılanması'na operasyon; 53 gözaltı kararı (2)
45 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin başkent merkezli 33 ilde başlattığı operasyonda, 53 şüpheliden 45'i yakalanarak, gözaltına alındı.
45 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin başkent merkezli 33 ilde başlattığı operasyonda, 53 şüpheliden 45'i yakalanarak, gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı